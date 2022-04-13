Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Бытовая система автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-2-1А DN 20 НД
5.0
2
7 565 ₽
Для котлов
    Бытовая система автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-2-1А DN 20 НД
    Арт. X130536
    5.0
    2
    Бытовая система автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-2-1А DN 20 НД

      Бытовая система автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-2-1А DN 20 НД

      7 565 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X130536
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		ЦИТ-Плюс
      Все характеристики
      7 565 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Система САКЗ-МК-2-1А применима и в домашних, и в промышленных условиях для машинного контроля уровня газа в помещении. Она непрерывно отслеживает содержание концентрации газообразных веществ, предупреждает потребителя об опасных значениях, а затем автоматически снижает или отключает подачу газа по трубопроводу. Модель системы автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-2-1А DN 20 НД способна определить наличие предельных показаний оксида углерода и природного газа, что позволяет применять ее универсально. При обнаружении повышенных показателей, система оповещает пользователя об аварийной ситуации путем световых и звуковых сигналов. В тот же момент срабатывает запорный клапан, перекрывающий газовый трубопровод. Система работает надежно, исправно без надобности наладки и обслуживания в течение минимум пяти лет.

        Преимущества системы контроля загазованности САКЗ-МК-2-1А:

        • Исправная долгая служба;
        • Своевременное срабатывание сигнализации;
        • Длительный контроль за уровнем газа;
        • Автоматическое отключение подачи газа.

        Комплектация:

        • Сигнализатор СЗ-2-2АГ;
        • Сигнализатор СЗ-1-1АВ;
        • Клапан КЗЭУГ-А;
        • Блок БСУ;
        • Паспорт;
        • Руководство по эксплуатации;
        • Тара транспортная.