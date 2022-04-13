Бытовая система автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-2-1А DN 20 НД
Система САКЗ-МК-2-1А применима и в домашних, и в промышленных условиях для машинного контроля уровня газа в помещении. Она непрерывно отслеживает содержание концентрации газообразных веществ, предупреждает потребителя об опасных значениях, а затем автоматически снижает или отключает подачу газа по трубопроводу. Модель системы автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-2-1А DN 20 НД способна определить наличие предельных показаний оксида углерода и природного газа, что позволяет применять ее универсально. При обнаружении повышенных показателей, система оповещает пользователя об аварийной ситуации путем световых и звуковых сигналов. В тот же момент срабатывает запорный клапан, перекрывающий газовый трубопровод. Система работает надежно, исправно без надобности наладки и обслуживания в течение минимум пяти лет.
Преимущества системы контроля загазованности САКЗ-МК-2-1А:
- Исправная долгая служба;
- Своевременное срабатывание сигнализации;
- Длительный контроль за уровнем газа;
- Автоматическое отключение подачи газа.
Комплектация:
- Сигнализатор СЗ-2-2АГ;
- Сигнализатор СЗ-1-1АВ;
- Клапан КЗЭУГ-А;
- Блок БСУ;
- Паспорт;
- Руководство по эксплуатации;
- Тара транспортная.