Бытовая система автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-2-1А DN 20 НД

Система САКЗ-МК-2-1А применима и в домашних, и в промышленных условиях для машинного контроля уровня газа в помещении. Она непрерывно отслеживает содержание концентрации газообразных веществ, предупреждает потребителя об опасных значениях, а затем автоматически снижает или отключает подачу газа по трубопроводу. Модель системы автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-2-1А DN 20 НД способна определить наличие предельных показаний оксида углерода и природного газа, что позволяет применять ее универсально. При обнаружении повышенных показателей, система оповещает пользователя об аварийной ситуации путем световых и звуковых сигналов. В тот же момент срабатывает запорный клапан, перекрывающий газовый трубопровод. Система работает надежно, исправно без надобности наладки и обслуживания в течение минимум пяти лет.

Преимущества системы контроля загазованности САКЗ-МК-2-1А:

Исправная долгая служба;

Своевременное срабатывание сигнализации;

Длительный контроль за уровнем газа;

Автоматическое отключение подачи газа.

Комплектация: