Смеситель для раковины Esko Barselona BN 26
Арт. X169824817
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Чехия
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Родина бренда
|Чехия
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Гибкий излив
|Нет
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Стиль
|современный
- ESKO (Эско) Barselona BN 26 смеситель для умывальника, без донного клапана. ESKO производит по-настоящему надежную сантехнику для кухни, ванных комнат, различных промышленных и бытовых объектов. Корпус смесителей выполнен из латуни высокой прочности c пониженным содержанием свинца. Смесители ESKO экологичны и безопасны для здоровья. Корпус имеет высокую степень гладкости, устойчивое покрытие и насыщенный цвет.
Преимущества
- Керамический картридж KEROX 35 мм (Венгрия) - рабочий ресурс 500 000 циклов, работает с минимальным уровнем шума, алмазная полировка и водоустойчивая смазка обеспечивают легкость и плавность управления напором воды
- Цветовой индикатор – находится у основания ручки, показывает в каком направлении необходимо передвинуть ручку, для изменения температуры струи. Даже если при установке были перепутано подключение воды, то индикатор легко извлекается и возвращается на место
- Надежная гибкая подводка снабжена латунными штуцерами и гайками, которые не повреждаются при монтаже и обеспечивают прочное подсоединение к водопроводной системе.
- Смеситель имеет завышенную посадку и удлиненный излив - отлично подходит для крупных умывальников.
- Корпус смесителя изготовлен из безопасной для здоровья латуни, защищен от коррозии, известкового налета и механических повреждений. Корпус смесителя толстостенный и литой, не имеет лишних сочленений, поэтому смеситель не будет течь. Так как при литье на корпус уходит меньше материала, уменьшена и стоимость смесителя. Латунный литой корпус смесителя долго прослужит без поломок