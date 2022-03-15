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Смеситель для раковины Esko Barselona BN 26
5.0
1
Найти аналог
Смесители для умывальника
    Смеситель для раковины Esko Barselona BN 26
    Арт. X169824817
    5.0
    1
    Смеситель для раковины Esko Barselona BN 26

      Смеситель для раковины Esko Barselona BN 26

      Найти аналог
      Нет в наличии
      10 лет гарантии
      Арт. X169824817
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Esko
      Страна производства
      		Чехия
      Родина бренда
      		Чехия
      Гибкий излив
      		Нет
      Стиль
      		современный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      10 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • ESKO (Эско) Barselona BN 26 смеситель для умывальника, без донного клапана. ESKO производит по-настоящему надежную сантехнику для кухни, ванных комнат, различных промышленных и бытовых объектов. Корпус смесителей выполнен из латуни высокой прочности c пониженным содержанием свинца. Смесители ESKO экологичны и безопасны для здоровья. Корпус имеет высокую степень гладкости, устойчивое покрытие и насыщенный цвет.

        Преимущества

        • Керамический картридж KEROX 35 мм (Венгрия) -  рабочий ресурс 500 000 циклов, работает с минимальным уровнем шума, алмазная полировка и водоустойчивая смазка обеспечивают легкость и плавность управления напором воды
        • Цветовой индикатор – находится у основания ручки, показывает в каком направлении необходимо передвинуть ручку, для изменения температуры струи. Даже если при установке были перепутано подключение воды, то индикатор легко извлекается и возвращается на место
        • Надежная гибкая подводка снабжена латунными штуцерами и гайками, которые не повреждаются при монтаже и обеспечивают прочное подсоединение к водопроводной системе.
        • Смеситель имеет завышенную посадку и удлиненный излив - отлично подходит для крупных умывальников.
        • Корпус смесителя изготовлен из безопасной для здоровья латуни, защищен от коррозии, известкового налета и механических повреждений.  Корпус смесителя толстостенный и литой, не имеет лишних сочленений, поэтому смеситель не будет течь. Так как при литье на корпус уходит меньше материала, уменьшена и стоимость смесителя. Латунный литой корпус смесителя долго прослужит без поломок