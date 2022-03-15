Смеситель для раковины Esko Barselona BN 26

Преимущества

Керамический картридж KEROX 35 мм (Венгрия) - рабочий ресурс 500 000 циклов, работает с минимальным уровнем шума, алмазная полировка и водоустойчивая смазка обеспечивают легкость и плавность управления напором воды

Цветовой индикатор – находится у основания ручки, показывает в каком направлении необходимо передвинуть ручку, для изменения температуры струи. Даже если при установке были перепутано подключение воды, то индикатор легко извлекается и возвращается на место

Надежная гибкая подводка снабжена латунными штуцерами и гайками, которые не повреждаются при монтаже и обеспечивают прочное подсоединение к водопроводной системе.

Смеситель имеет завышенную посадку и удлиненный излив - отлично подходит для крупных умывальников.

Корпус смесителя изготовлен из безопасной для здоровья латуни, защищен от коррозии, известкового налета и механических повреждений. Корпус смесителя толстостенный и литой, не имеет лишних сочленений, поэтому смеситель не будет течь. Так как при литье на корпус уходит меньше материала, уменьшена и стоимость смесителя. Латунный литой корпус смесителя долго прослужит без поломок

ESKO (Эско) Barselona BN 26 смеситель для умывальника, без донного клапана. ESKO производит по-настоящему надежную сантехнику для кухни, ванных комнат, различных промышленных и бытовых объектов. Корпус смесителей выполнен из латуни высокой прочности c пониженным содержанием свинца. Смесители ESKO экологичны и безопасны для здоровья. Корпус имеет высокую степень гладкости, устойчивое покрытие и насыщенный цвет.