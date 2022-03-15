Преимущества

Короткий излив

Дивертор пневматический на пружине с принудительной фиксацией (не зависит от давления воды)

Корпус – латунь кат. А

Керамический картридж 40 мм

Смеситель для ванны с душем ESKO Riga RG 54 полностью соответствует российским и европейским стандартам качества. Изготовлен из высококачественной сантехнической латуни категории А. Надежный, литой толстостенный корпус. Фирменный керамический картридж собственного бренда ESKO 40 мм (изготовлен на базе производства итальянских картриджей Kerametal) обеспечит идеальный контроль смешивания горячей и холодной воды, плавный ход ручки. Благодаря помповому переключателю ванна/душ с принудительной фиксацией поток воды не будет зависеть от перепадов давления. Пластиковый аэратор Neoperl c внутренней системой самоочистки и экономии воды насыщает водную струю воздухом, что делает её мягкой, без брызг.