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Смеситель для ванны с душем Esko Riga RG 54
5.0
2
Найти аналог
Смесители для ванны и душа
    Смеситель для ванны с душем Esko Riga RG 54
    Арт. X169824802
    5.0
    2
    Смеситель для ванны с душем Esko Riga RG 54

      Смеситель для ванны с душем Esko Riga RG 54

      Найти аналог
      Нет в наличии
      10 лет гарантии
      Арт. X169824802
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Esko
      Страна производства
      		Чехия
      Родина бренда
      		Чехия
      Гибкий излив
      		Нет
      Стиль
      		современный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      10 лет гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Смеситель для ванны с душем ESKO Riga RG 54 полностью соответствует российским и европейским стандартам качества. Изготовлен из высококачественной сантехнической латуни категории А. Надежный, литой толстостенный корпус. Фирменный керамический картридж собственного бренда ESKO 40 мм (изготовлен на базе производства итальянских картриджей Kerametal) обеспечит идеальный контроль смешивания горячей и холодной воды, плавный ход ручки. Благодаря помповому переключателю ванна/душ с принудительной фиксацией поток воды не будет зависеть от перепадов давления. Пластиковый аэратор Neoperl c внутренней системой самоочистки и экономии воды насыщает водную струю воздухом, что делает её мягкой, без брызг.

        Преимущества

        • Короткий излив
        • Дивертор пневматический на пружине с принудительной фиксацией (не зависит от давления воды)
        • Корпус – латунь кат. А
        • Керамический картридж 40 мм