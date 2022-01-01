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Смеситель Smart Карат SM064002AA
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Смесители
    Смеситель Smart Карат SM064002AA
    Арт. X169820444
    Смеситель Smart Карат SM064002AA
    Смеситель Smart Карат SM064002AA
    Смеситель Smart Карат SM064002AA
      Смеситель Smart Карат SM064002AA
      Смеситель Smart Карат SM064002AA
      Смеситель Smart Карат SM064002AA

      Смеситель Smart Карат SM064002AA

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X169820444

      Характеристики

      Производитель
      		SmartSant
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Направление струи
      		вертикальное
      Двойной излив
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Смеситель Смарт-Карат SM064002AA – изделие российского завода, прошедшее тщательное тестирование на каждом этапе производства. Продукция SMARTsant сочетает в себе качество, способное конкурировать с импортными брендами, и ценовую доступность от отечественного производителя.

        Преимущества

        • Соответствие европейским стандартам качества
        • Полная адаптация к особенностям российских систем водоснабжения
        • Удобная высота и форма излива
        • Длинный поворотный излив
        • Однорычажная конструкция, позволяющая независимо регулировать напор и температуру воды
        • Лёгкий и плавный ход подвижных частей смесителя
        • Универсальная конструкция, подходящая для установки в стандартных ваннах
        • Проверка на работу при нагрузках до 3.5 Мпа
        • В смесителе применяется керамический картридж Sedal (Испания), работающий с минимальным шумом
        • Гарантия бесперебойной работы картриджа до 150 000 циклов
        • Мягкая и ровная подача воды аэратором Neoperl Cascade
        • Пластиковый аэратор Neoperl Cascade®, предотвращающий скопление известкового налёта
        • Безопасные для здоровья материалы и покрытия (пищевая латунь, хром)
        • Устойчивость к коррозии и высоким нагрузкам