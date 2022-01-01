Смеситель Smart Карат SM064002AA

Преимущества

Соответствие европейским стандартам качества

Полная адаптация к особенностям российских систем водоснабжения

Удобная высота и форма излива

Длинный поворотный излив

Однорычажная конструкция, позволяющая независимо регулировать напор и температуру воды

Лёгкий и плавный ход подвижных частей смесителя

Универсальная конструкция, подходящая для установки в стандартных ваннах

Проверка на работу при нагрузках до 3.5 Мпа

В смесителе применяется керамический картридж Sedal (Испания), работающий с минимальным шумом

Гарантия бесперебойной работы картриджа до 150 000 циклов

Мягкая и ровная подача воды аэратором Neoperl Cascade

Пластиковый аэратор Neoperl Cascade®, предотвращающий скопление известкового налёта

Безопасные для здоровья материалы и покрытия (пищевая латунь, хром)

Устойчивость к коррозии и высоким нагрузкам

Смеситель Смарт-Карат SM064002AA – изделие российского завода, прошедшее тщательное тестирование на каждом этапе производства. Продукция SMARTsant сочетает в себе качество, способное конкурировать с импортными брендами, и ценовую доступность от отечественного производителя.