Смеситель Smart Карат SM064002AA
Арт. X169820444
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Направление струи
|вертикальное
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Двойной излив
|Нет
- Смеситель Смарт-Карат SM064002AA – изделие российского завода, прошедшее тщательное тестирование на каждом этапе производства. Продукция SMARTsant сочетает в себе качество, способное конкурировать с импортными брендами, и ценовую доступность от отечественного производителя.
Преимущества
- Соответствие европейским стандартам качества
- Полная адаптация к особенностям российских систем водоснабжения
- Удобная высота и форма излива
- Длинный поворотный излив
- Однорычажная конструкция, позволяющая независимо регулировать напор и температуру воды
- Лёгкий и плавный ход подвижных частей смесителя
- Универсальная конструкция, подходящая для установки в стандартных ваннах
- Проверка на работу при нагрузках до 3.5 Мпа
- В смесителе применяется керамический картридж Sedal (Испания), работающий с минимальным шумом
- Гарантия бесперебойной работы картриджа до 150 000 циклов
- Мягкая и ровная подача воды аэратором Neoperl Cascade
- Пластиковый аэратор Neoperl Cascade®, предотвращающий скопление известкового налёта
- Безопасные для здоровья материалы и покрытия (пищевая латунь, хром)
- Устойчивость к коррозии и высоким нагрузкам