Смеситель Smart Классик new SM180008AA R

SMARTSANT SM180008AA_R — смеситель для ванны или душа с плоским изливом и классическим вентильным управлением. Смеситель выполнен из хромированной латуни, кран-буксы - из керамики, что обеспечивает длительный срок службы. Модель предназначена для вертикального монтажа на стену.

Преимущества