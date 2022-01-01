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Смеситель Smart Классик new SM180008AA R
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Смесители
    Смеситель Smart Классик new SM180008AA R
    Арт. X169820499
    Смеситель Smart Классик new SM180008AA R

      Смеситель Smart Классик new SM180008AA R

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X169820499

      Характеристики

      Производитель
      		SmartSant
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Направление струи
      		вертикальное
      Двойной излив
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • SMARTSANT SM180008AA_R — смеситель для ванны или душа с плоским изливом и классическим вентильным управлением. Смеситель выполнен из хромированной латуни, кран-буксы - из керамики, что обеспечивает длительный срок службы. Модель предназначена для вертикального монтажа на стену.

        Преимущества

        • Плоский поворотный излив длиной 350 мм — идеальная форма и размер для установки в ванной
        • Раздельные клапаны для независимой регулировки горячей и холодной воды
        • Простой вертикальный монтаж с использованием S-образных эксцентриков и жесткой подводки
        • Аэратор Neoperl Cascade обеспечивает равномерный мягкий поток из крана, а также помогает экономить воду
        • В комплекте поставляется лейка для душа