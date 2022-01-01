Смеситель Smart Классик new SM180008AA R
Арт. X169820499
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Направление струи
|вертикальное
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Двойной излив
|Нет
SMARTSANT SM180008AA_R — смеситель для ванны или душа с плоским изливом и классическим вентильным управлением. Смеситель выполнен из хромированной латуни, кран-буксы - из керамики, что обеспечивает длительный срок службы. Модель предназначена для вертикального монтажа на стену.
Преимущества
- Плоский поворотный излив длиной 350 мм — идеальная форма и размер для установки в ванной
- Раздельные клапаны для независимой регулировки горячей и холодной воды
- Простой вертикальный монтаж с использованием S-образных эксцентриков и жесткой подводки
- Аэратор Neoperl Cascade обеспечивает равномерный мягкий поток из крана, а также помогает экономить воду
- В комплекте поставляется лейка для душа