Смеситель Smart Реал SM033502AA
Арт. X169820411
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Направление струи
|вертикальное
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Двойной излив
|Нет
- Смеситель SMARTSANT Смарт-Реал SM033502AA_R – однорычажная модель с керамическим картриджем для ванны и душа. Отличается длинным изливом, наличием аэратора. Тип монтажа – настенный. Такой смеситель прослужит вам долгие годы, не отвлекая поломками и прочими капризами.
Преимущества
- Надежность всех комплектующих
- Стойкое хромированное покрытие
- Длинный поворотный излив позволяет одновременно обслуживать ванну и раковину
- Аэратор для равномерного распределения воды
- Защита от образования известковых отложений
- Направление струи регулируется