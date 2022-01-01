Смеситель Smart Реал SM033502AA

Смеситель SMARTSANT Смарт-Реал SM033502AA_R – однорычажная модель с керамическим картриджем для ванны и душа. Отличается длинным изливом, наличием аэратора. Тип монтажа – настенный. Такой смеситель прослужит вам долгие годы, не отвлекая поломками и прочими капризами.

Преимущества