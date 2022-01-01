Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Смеситель Smart Реал SM033502AA
Найти аналог
Смесители
    Смеситель Smart Реал SM033502AA
    Арт. X169820411
    Смеситель Smart Реал SM033502AA

      Смеситель Smart Реал SM033502AA

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X169820411

      Характеристики

      Производитель
      		SmartSant
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Направление струи
      		вертикальное
      Двойной излив
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Смеситель SMARTSANT Смарт-Реал SM033502AA_R – однорычажная модель с керамическим картриджем для ванны и душа. Отличается длинным изливом, наличием аэратора. Тип монтажа – настенный. Такой смеситель прослужит вам долгие годы, не отвлекая поломками и прочими капризами.

        Преимущества

        • Надежность всех комплектующих
        • Стойкое хромированное покрытие
        • Длинный поворотный излив позволяет одновременно обслуживать ванну и раковину
        • Аэратор для равномерного распределения воды
        • Защита от образования известковых отложений
        • Направление струи регулируется