Смеситель Vidima РЕТРО R1103AA
Арт. X169820520
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Болгария
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Родина бренда
|Болгария
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Направление струи
|вертикальное
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Двойной излив
|Нет
- Смеситель VIDIMA РЕТРО R1103AA
Преимущества
- Установка: на стену
- Система облегченного монтажа SmartFix: есть
- Монтаж на стандартных эксцентриках
- Материал корпуса и излива - 100% латунь
- Литой излив
- Расстояние от стены до аэратора: 173 мм
- Аэратор Perlator: есть
- Керамические кранбуксы пр-ва Германии с поворотом 180⁰
- Металлические рукоятки
- Система защиты рукоятки
- от нагревания Comfort Touch*: да
- Индикатор холодной/горячей воды: есть