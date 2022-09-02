Снегоуборочная машина аккумуляторная ЭСБ-46Li с аккумулятором 40В, 4 А/ч СИБРТЕХ

Аккумуляторная снегоуборочная машина предназначена для уборки легкого, не слежавшегося снега на территориях небольших площадок, гаражей, автомобильных парковок, дорог, дорожек, тротуаров и иных открытых ровных твердых поверхностей.

Снегоуборочная машина оснащена двумя фарами, а так же имеет в комплекте аккумуляторную батарею емкостью 4 А/ч, а так же зарядное устройство.

Преимущества

Ширина захвата - 46 см;

Обрезиненный шнек - бережная очистка декоративных поверхностей;

Облегченная конструкция СИБРТЕХ ЭСБ-46Li 97631;

Дальность выброса достигает 7 метров;

Бесщеточный двигатель - малошумность при работе;

Складная рукоятка - экономия места при хранении;

Отсутствие токсичных выхлопов.

Комплектация