Снегоуборочная машина аккумуляторная ЭСБ-46Li с аккумулятором 40В, 4 А/ч СИБРТЕХ
Арт. mir-instrumenta_41744
Снегоуборочная машина аккумуляторная ЭСБ-46Li с аккумулятором 40В, 4 А/ч СИБРТЕХ
Арт. mir-instrumenta_41744
Характеристики
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Производитель
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Напряжение аккумулятора, В
|40
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Аккумуляторы в комплекте
|1
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Назначение
|для дома и дачи
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Вес, кг
|16
Аккумуляторная снегоуборочная машина предназначена для уборки легкого, не слежавшегося снега на территориях небольших площадок, гаражей, автомобильных парковок, дорог, дорожек, тротуаров и иных открытых ровных твердых поверхностей.
Снегоуборочная машина оснащена двумя фарами, а так же имеет в комплекте аккумуляторную батарею емкостью 4 А/ч, а так же зарядное устройство.
Преимущества
- Ширина захвата - 46 см;
- Обрезиненный шнек - бережная очистка декоративных поверхностей;
- Облегченная конструкция СИБРТЕХ ЭСБ-46Li 97631;
- Дальность выброса достигает 7 метров;
- Бесщеточный двигатель - малошумность при работе;
- Складная рукоятка - экономия места при хранении;
- Отсутствие токсичных выхлопов.
Комплектация
- Снегоуборочная машина;
- Аккумулятор Li-Ion 4 А*ч, 40 В;
- Зарядное устройство.
- Ручка поворота выпускного желоба - 1 шт.;
- Верхняя рукоятка - 1 шт.;
- Нижняя стойка - 1 шт.;
- Пружинный штифт - 1 шт.;
- Дефлектор - 1 шт.;
- Скоба фиксации провода - 2 шт.;
- Гайка-барашек для крепления рукоятки и стойки - 4 шт.;
- Гайка-барашек для крепления дефлектора - 2 шт.;
- Скоба крепления ручки J - 4 шт.;
- Винт с полукруглой головой - 2 шт.;
- Руководство по эксплуатации;
- Упаковка.