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Снегоуборочная машина аккумуляторная ЭСБ-46Li с аккумулятором 40В, 4 А/ч СИБРТЕХ
5.0
1
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Аккумуляторные снегоуборщики
    Снегоуборочная машина аккумуляторная ЭСБ-46Li с аккумулятором 40В, 4 А/ч СИБРТЕХ
    Арт. mir-instrumenta_41744
    5.0
    1
    Снегоуборочная машина аккумуляторная ЭСБ-46Li с аккумулятором 40В, 4 А/ч СИБРТЕХ
    Снегоуборочная машина аккумуляторная ЭСБ-46Li с аккумулятором 40В, 4 А/ч СИБРТЕХ
      Снегоуборочная машина аккумуляторная ЭСБ-46Li с аккумулятором 40В, 4 А/ч СИБРТЕХ
      Снегоуборочная машина аккумуляторная ЭСБ-46Li с аккумулятором 40В, 4 А/ч СИБРТЕХ

      Снегоуборочная машина аккумуляторная ЭСБ-46Li с аккумулятором 40В, 4 А/ч СИБРТЕХ

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. mir-instrumenta_41744
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Сибртех
      Напряжение аккумулятора, В
      		40
      Аккумуляторы в комплекте
      		1
      Назначение
      		для дома и дачи
      Вес, кг
      		16
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Аккумуляторная снегоуборочная машина предназначена для уборки легкого, не слежавшегося снега на территориях небольших площадок, гаражей, автомобильных парковок, дорог, дорожек, тротуаров и иных открытых ровных твердых поверхностей.

        Снегоуборочная машина оснащена двумя фарами, а так же имеет в комплекте аккумуляторную батарею емкостью 4 А/ч, а так же зарядное устройство.

        Преимущества

        • Ширина захвата - 46 см;
        • Обрезиненный шнек - бережная очистка декоративных поверхностей;
        • Облегченная конструкция СИБРТЕХ ЭСБ-46Li 97631;
        • Дальность выброса достигает 7 метров;
        • Бесщеточный двигатель - малошумность при работе;
        • Складная рукоятка - экономия места при хранении;
        • Отсутствие токсичных выхлопов.

        Комплектация

        • Снегоуборочная машина;
        • Аккумулятор Li-Ion 4 А*ч, 40 В;
        • Зарядное устройство.
        • Ручка поворота выпускного желоба - 1 шт.;
        • Верхняя рукоятка - 1 шт.;
        • Нижняя стойка - 1 шт.;
        • Пружинный штифт - 1 шт.;
        • Дефлектор - 1 шт.;
        • Скоба фиксации провода - 2 шт.;
        • Гайка-барашек для крепления рукоятки и стойки - 4 шт.;
        • Гайка-барашек для крепления дефлектора - 2 шт.;
        • Скоба крепления ручки J - 4 шт.;
        • Винт с полукруглой головой - 2 шт.;
        • Руководство по эксплуатации;
        • Упаковка.