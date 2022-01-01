Трактор газонный solo by Al-Ko T 22-111.7 HDS-A V2
Арт. О00000016482
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Австрия
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Родина бренда
|Германия
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Количество режимов регулировки
|6
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Минимальная высота скашивания, мм
|30
- Садовый трактор Solo by AL-KO T 22-111.7 HDS-A V2 с боковым выбросом идеально подходит для больших площадей. Мощный двигатель марки AL-KO Pro 700 V2 и косилочный механизм с шириной захвата 110 cм гарантируют высокую эффективность работы. Большие и широкие колеса обеспечивают отличную проходимость и не оставляют следов на траве. Педаль гидропривода и электромагнитная муфта ножа для удобного подключения и отключения косилочного механизма создают оптимальный комфорт управления.
Преимущества
- Ширина кошения 110 см - отлично приспособлен для быстрой и эффективной работы в больших садах
- Приводится в движение от бензинового двухцилиндрового двигателя AL-KO Pro 700 V2 номинальной мощностью 13 кВт/17.7 л.с. при 2700 об/мин
- Высота кошения регулируется рукояткой в 6 ступеней от 30 мм до 80 мм
- Долговечная косильная дека на шарикоподшипниках, выполненная из стального листа, оснащена двумя ножами для чистого реза травы. Ее можно очень просто демонтировать за пару простых операций
- Запатентованный механизм свободного хода для защиты коробки передач. Благодаря специальному механизму педаль акселератора блокируется в одном из положений при торможении. Если педаль акселератора задействована во время торможения, благодаря запатентованному механизму холостого хода, трансмиссия надежно защищена
- Дополнительный комфорт обеспечит удобное рулевое колесо и понятная система управления
- Кошение осуществляется через боковой выброс или с помощью мульчирования. Функция мульчирования реализована через установку заглушки вместо дефлектора бокового выброса на косильной деке
- Большие шины 18 дюймов гарантируют хорошее сцепление с грунтом, и быстрое продвижение вперед по любой местности
- Удобное сиденье с глубокой посадкой
- Простота переналадки для зимней эксплуатации с установкой снегоуборочного отвала
- Руль с противоскользящей поверхностью
- Кошение вблизи препятствий
- Электромагнитная муфта включения ножей
- Гидростатический привод на колеса
- Фара - опция
- Заднее прицепное устройство в комплект поставки НЕ входит и приобретается отдельно