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Трактор газонный solo by Al-Ko T 22-111.7 HDS-A V2
Найти аналог
Садовые тракторы
    Трактор газонный solo by Al-Ko T 22-111.7 HDS-A V2
    Арт. О00000016482
    Трактор газонный solo by Al-Ko T 22-111.7 HDS-A V2
    Трактор газонный solo by Al-Ko T 22-111.7 HDS-A V2
    Трактор газонный solo by Al-Ko T 22-111.7 HDS-A V2
    Трактор газонный solo by Al-Ko T 22-111.7 HDS-A V2
    Трактор газонный solo by Al-Ko T 22-111.7 HDS-A V2
    Трактор газонный solo by Al-Ko T 22-111.7 HDS-A V2
    Трактор газонный solo by Al-Ko T 22-111.7 HDS-A V2
      Трактор газонный solo by Al-Ko T 22-111.7 HDS-A V2
      Трактор газонный solo by Al-Ko T 22-111.7 HDS-A V2
      Трактор газонный solo by Al-Ko T 22-111.7 HDS-A V2
      Трактор газонный solo by Al-Ko T 22-111.7 HDS-A V2
      Трактор газонный solo by Al-Ko T 22-111.7 HDS-A V2
      Трактор газонный solo by Al-Ko T 22-111.7 HDS-A V2
      Трактор газонный solo by Al-Ko T 22-111.7 HDS-A V2

      Трактор газонный solo by Al-Ko T 22-111.7 HDS-A V2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000016482

      Характеристики

      Производитель
      		Al-Ko
      Страна производства
      		Австрия
      Родина бренда
      		Германия
      Количество режимов регулировки
      		6
      Минимальная высота скашивания, мм
      		30
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Садовый трактор Solo by AL-KO T 22-111.7 HDS-A V2 с боковым выбросом идеально подходит для больших площадей. Мощный двигатель марки AL-KO Pro 700 V2 и косилочный механизм с шириной захвата 110 cм гарантируют высокую эффективность работы. Большие и широкие колеса обеспечивают отличную проходимость и не оставляют следов на траве. Педаль гидропривода и электромагнитная муфта ножа для удобного подключения и отключения косилочного механизма создают оптимальный комфорт управления.

        Преимущества

        • Ширина кошения 110 см - отлично приспособлен для быстрой и эффективной работы в больших садах
        • Приводится в движение от бензинового двухцилиндрового двигателя AL-KO Pro 700 V2 номинальной мощностью 13 кВт/17.7 л.с. при 2700 об/мин
        • Высота кошения регулируется рукояткой в 6 ступеней от 30 мм до 80 мм
        • Долговечная косильная дека на шарикоподшипниках, выполненная из стального листа, оснащена двумя ножами для чистого реза травы. Ее можно очень просто демонтировать за пару простых операций
        • Запатентованный механизм свободного хода для защиты коробки передач. Благодаря специальному механизму педаль акселератора блокируется в одном из положений при торможении. Если педаль акселератора задействована во время торможения, благодаря запатентованному механизму холостого хода, трансмиссия надежно защищена
        • Дополнительный комфорт обеспечит удобное рулевое колесо и понятная система управления
        • Кошение осуществляется через боковой выброс или с помощью мульчирования. Функция мульчирования реализована через установку заглушки вместо дефлектора бокового выброса на косильной деке
        • Большие шины 18 дюймов гарантируют хорошее сцепление с грунтом, и быстрое продвижение вперед по любой местности
        • Удобное сиденье с глубокой посадкой
        • Простота переналадки для зимней эксплуатации с установкой снегоуборочного отвала
        • Руль с противоскользящей поверхностью
        • Кошение вблизи препятствий
        • Электромагнитная муфта включения ножей
        • Гидростатический привод на колеса
        • Фара - опция
        • Заднее прицепное устройство в комплект поставки НЕ входит и приобретается отдельно