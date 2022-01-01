Трактор газонный solo by Al-Ko T 22-111.7 HDS-A V2

Преимущества

Ширина кошения 110 см - отлично приспособлен для быстрой и эффективной работы в больших садах

Приводится в движение от бензинового двухцилиндрового двигателя AL-KO Pro 700 V2 номинальной мощностью 13 кВт/17.7 л.с. при 2700 об/мин

Высота кошения регулируется рукояткой в 6 ступеней от 30 мм до 80 мм

Долговечная косильная дека на шарикоподшипниках, выполненная из стального листа, оснащена двумя ножами для чистого реза травы. Ее можно очень просто демонтировать за пару простых операций

Запатентованный механизм свободного хода для защиты коробки передач. Благодаря специальному механизму педаль акселератора блокируется в одном из положений при торможении. Если педаль акселератора задействована во время торможения, благодаря запатентованному механизму холостого хода, трансмиссия надежно защищена

Дополнительный комфорт обеспечит удобное рулевое колесо и понятная система управления

Кошение осуществляется через боковой выброс или с помощью мульчирования. Функция мульчирования реализована через установку заглушки вместо дефлектора бокового выброса на косильной деке

Большие шины 18 дюймов гарантируют хорошее сцепление с грунтом, и быстрое продвижение вперед по любой местности

Удобное сиденье с глубокой посадкой

Простота переналадки для зимней эксплуатации с установкой снегоуборочного отвала

Руль с противоскользящей поверхностью

Кошение вблизи препятствий

Электромагнитная муфта включения ножей

Гидростатический привод на колеса

Фара - опция

Заднее прицепное устройство в комплект поставки НЕ входит и приобретается отдельно

Садовый трактор Solo by AL-KO T 22-111.7 HDS-A V2 с боковым выбросом идеально подходит для больших площадей. Мощный двигатель марки AL-KO Pro 700 V2 и косилочный механизм с шириной захвата 110 cм гарантируют высокую эффективность работы. Большие и широкие колеса обеспечивают отличную проходимость и не оставляют следов на траве. Педаль гидропривода и электромагнитная муфта ножа для удобного подключения и отключения косилочного механизма создают оптимальный комфорт управления.