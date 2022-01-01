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Плиткорез Спец СПЭ-600, 600 Вт
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Плиткорезы
    Плиткорез Спец СПЭ-600, 600 Вт
    Арт. О00000029939
    Плиткорез Спец СПЭ-600, 600 Вт
    Плиткорез Спец СПЭ-600, 600 Вт
    Плиткорез Спец СПЭ-600, 600 Вт
    Плиткорез Спец СПЭ-600, 600 Вт
      Плиткорез Спец СПЭ-600, 600 Вт
      Плиткорез Спец СПЭ-600, 600 Вт
      Плиткорез Спец СПЭ-600, 600 Вт
      Плиткорез Спец СПЭ-600, 600 Вт

      Плиткорез Спец СПЭ-600, 600 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000029939

      Характеристики

      Производитель
      		Спец
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Мощность, Вт
      		600
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики

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      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Электрический плиткорез СПЕЦ СПЭ-600 применяется при работе с плиткой из камня и керамики. На рабочем столе предусмотрена линейка для точного выполнения распила без предварительной разметки заготовки. Инструмент прост в эксплуатации, удобен при хранении и не требует специального технического обслуживания. Благодаря надежному двигателю работа будет выполнена качественно и быстро.

        Преимущества

        • Высокая точность. Параллельный упор с линейкой позволяет точно выставить плитку без необходимости разметки
        • Безопасная работа. Пильный диск Спец СПЭ-600 СПЕЦ-3232 снабжен кожухом, который защищает оператора от пыли, искр и осколков диска
        • Широкие возможности. Возможность наклона стола позволяет выполнять распилы под углами от 0 до 45 град
        • Простота эксплуатации
        • Гладкий рабочий стол
        • Сбор стружки и воды
        • Крепление к поверхности