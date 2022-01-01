Плиткорез Спец СПЭ-600, 600 Вт
Арт. О00000029939
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Мощность, Вт
|600
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Напряжение сети, В
|220
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- Электрический плиткорез СПЕЦ СПЭ-600 применяется при работе с плиткой из камня и керамики. На рабочем столе предусмотрена линейка для точного выполнения распила без предварительной разметки заготовки. Инструмент прост в эксплуатации, удобен при хранении и не требует специального технического обслуживания. Благодаря надежному двигателю работа будет выполнена качественно и быстро.
Преимущества
- Высокая точность. Параллельный упор с линейкой позволяет точно выставить плитку без необходимости разметки
- Безопасная работа. Пильный диск Спец СПЭ-600 СПЕЦ-3232 снабжен кожухом, который защищает оператора от пыли, искр и осколков диска
- Широкие возможности. Возможность наклона стола позволяет выполнять распилы под углами от 0 до 45 град
- Простота эксплуатации
- Гладкий рабочий стол
- Сбор стружки и воды
- Крепление к поверхности