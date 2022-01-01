Плиткорез Спец СПЭ-600, 600 Вт

Преимущества

Высокая точность. Параллельный упор с линейкой позволяет точно выставить плитку без необходимости разметки

Безопасная работа. Пильный диск Спец СПЭ-600 СПЕЦ-3232 снабжен кожухом, который защищает оператора от пыли, искр и осколков диска

Широкие возможности. Возможность наклона стола позволяет выполнять распилы под углами от 0 до 45 град

Простота эксплуатации

Гладкий рабочий стол

Сбор стружки и воды

Крепление к поверхности

Электрический плиткорез СПЕЦ СПЭ-600 применяется при работе с плиткой из камня и керамики. На рабочем столе предусмотрена линейка для точного выполнения распила без предварительной разметки заготовки. Инструмент прост в эксплуатации, удобен при хранении и не требует специального технического обслуживания. Благодаря надежному двигателю работа будет выполнена качественно и быстро.