Газонокосилка с сиденьем Stiga Estate 3398 HW

Садовый трактор Stiga Estate 3398 HW 2T2640281/ST1 серии Experience имеет гидростатическую трансмиссию, которая обеспечивает чрезвычайно плавное изменение скорости и превосходный комфорт во время вождения. Оборудован двухцилиндровым двигателем Honda GCV530 V-Twin. Скорость управляется одной педалью, для переднего и заднего хода. Новый дизайн, удобное сиденье и мягкое рулевое колесо, оснащенный, снежным отвалом, вы можете пользоваться газонокосилкой круглый год, а благодаря светодиодным фарам очистка от снега и кошение вечером всегда безопасно даже в темное утреннее и вечернее время. Идеальный выбор для выполнения любых сложных работ в саду, от кошения и сбора травы до ее мульчирования и разбрасывания в качестве удобрения. Новый капот Stiga был модернизирован для увеличения мощности и срока службы двигателей путем оптимизации количества всасываемого под капот воздуха. Капот оснащается светодиодными фарами чтобы окончание стрижки газона всегда было комфортным. Прекрасная стрижка и непревзойденное качество сбора травы. Идеально подходит для больших зеленых зон, где необходим сбор травы. Вместительный травосборник легко разгрузить, благодаря чему остается больше времени на работу. Непревзойденный дизайн садового трактора, дополняет современный функционал трактора, который является лучшим в своем классе. Универсален. Рекомендуемая площадь кошения 4500 м2. Преимущества Надежный двигатель Briggs&Stratton Intek 7200 V-Twin

Панель управления с индикаторами рабочих параметров

Дека оснащена двумя колесами, предотвращающими повреждение дерна

Сиденье Stiga Classic

Травосборник на 240 л

Новая форма капота

Рулевое колесо Stiga ergonomic с мягким покрытием

Бампер

Поворотная передняя ось

Место для хранения

Держатель стаканчика

Прицепное устройство в комплекте

Сиденье с концевым выключателем