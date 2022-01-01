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Точильный станок Sturm BG60202U
6 290 ₽
Станки для заточки инструмента и ножей
  • Персональная скидка
Точильный станок Sturm BG60202U
Арт. О00000015258
Точильный станок Sturm BG60202U
Точильный станок Sturm BG60202U
Точильный станок Sturm BG60202U
Точильный станок Sturm BG60202U
  • Персональная скидка
Точильный станок Sturm BG60202U
Точильный станок Sturm BG60202U
Точильный станок Sturm BG60202U
Точильный станок Sturm BG60202U

Точильный станок Sturm BG60202U

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6 290 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
14 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. О00000015258

Характеристики

Производитель
Sturm
Страна производства
Китай
Родина бренда
Германия
Напряжение сети, В
220, 230
Посадочный диаметр первого круга, мм
16
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
6 290 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
14 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Точильный станок Sturm 200х20х16 мм, 400 Вт, 2950 об/мин, адаптирован для доп.насадок BG60202U предназначен для заточки режущего инструмента и шлифования металлических заготовок. Установку оборудования производят на верстак через монтажные отверстия. Асинхронный двигатель выдерживает значительные нагрузки, не пробуксовывает и не перегревается при плотном прижиме детали к шлифовальному диску. Стальные упоры с изменяемой дистанцией позволяют надежнее вести заготовку. Сбалансированный ротор и соосная проточка однородных переходников вала сводит рабочие вибрации и биение точильных кругов к минимуму для качественной обработки тонких лезвий. Пусковая клавиша герметично закрыта силиконовым колпачком от попадания внутрь воды и пыли. Дополнительно можно приобрести насадку для заточки сверл (арт.BG60-1520U) и светильники (арт.IWA30, IWA50) для подсветки рабочей зоны.

    Преимущества

    • Прозрачный полимерный экран легко поворачивается на нужный угол и защищает от вылета мелких частиц, не закрывая обзор оператору
    • На кожухе диска расположен технический люк для подсоединения вспомогательных устройств на вал двигателя
    • Асинхронный двигатель с аккуратно сбалансированными валами обеспечивает постоянное число оборотов точильного круга
    • Эластичный не спутывающийся полимерный кабель для надежного питания в любых условиях
    • Установка в любом месте рабочего стола для организации удобного технологического процесса
    • Защитные кожухи выполнены из прочной стали, устойчивой к отлетающей стружке и абразивной пыли
    • Для придания повышенной устойчивости в основании предусмотрены четыре отверстия
    • Крепление к верстаку препятствует движению оборудования от стартовой вибрации
    • Поддон для воды в комплекте