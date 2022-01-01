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Точильный станок Sturm BG60202U
Арт. О00000015258
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Напряжение сети, В
|220, 230
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Посадочный диаметр первого круга, мм
|16
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- Точильный станок Sturm 200х20х16 мм, 400 Вт, 2950 об/мин, адаптирован для доп.насадок BG60202U предназначен для заточки режущего инструмента и шлифования металлических заготовок. Установку оборудования производят на верстак через монтажные отверстия. Асинхронный двигатель выдерживает значительные нагрузки, не пробуксовывает и не перегревается при плотном прижиме детали к шлифовальному диску. Стальные упоры с изменяемой дистанцией позволяют надежнее вести заготовку. Сбалансированный ротор и соосная проточка однородных переходников вала сводит рабочие вибрации и биение точильных кругов к минимуму для качественной обработки тонких лезвий. Пусковая клавиша герметично закрыта силиконовым колпачком от попадания внутрь воды и пыли. Дополнительно можно приобрести насадку для заточки сверл (арт.BG60-1520U) и светильники (арт.IWA30, IWA50) для подсветки рабочей зоны.
Преимущества
- Прозрачный полимерный экран легко поворачивается на нужный угол и защищает от вылета мелких частиц, не закрывая обзор оператору
- На кожухе диска расположен технический люк для подсоединения вспомогательных устройств на вал двигателя
- Асинхронный двигатель с аккуратно сбалансированными валами обеспечивает постоянное число оборотов точильного круга
- Эластичный не спутывающийся полимерный кабель для надежного питания в любых условиях
- Установка в любом месте рабочего стола для организации удобного технологического процесса
- Защитные кожухи выполнены из прочной стали, устойчивой к отлетающей стружке и абразивной пыли
- Для придания повышенной устойчивости в основании предусмотрены четыре отверстия
- Крепление к верстаку препятствует движению оборудования от стартовой вибрации
- Поддон для воды в комплекте