Сварочный полуавтомат ЮГПРИБОР Циклон ПДГ-160АВ

Сварочный инвертор Югприбор п/а ПДГ-160АВ Циклон предназначен для дуговой сварки стальных конструкций толщиной от 0,5 до 4,0 мм плавящимся электродом - стальной сварочной проволокой диаметром 0,8 ... 1,0 мм в среде защитного газа (СО2) или активированной порошковой проволокой тех же диаметров.Технические характеристики: Напряжение питающей сети, В 1 фаза 220±10% 50 ГцМаксимальная потребляемая мощность, кВт 4,0Продолжительность работы (ПН) при максимальном токе, % 30Пределы регулирования напряжения холостого хода, В 19-27Пределы изменения сварочного тока, А 40-160Толщина свариваемого металла, мм от 0,5+0,5 до 4+4Применяемая сварочная проволока, мм 0,8-1Регулировка подачи проволоки, м/мин Автоматически стабилизированная 0,5 - 10Емкость катушки для сварочной проволоки, кг 2-5Задержка выключения газа, сек (не менее) 1Режим пуска и прогрева (+12В)Максимальный ток при пуске и прогреве, А 250Пределы регулирования напряжения холостого хода, В 9,5-13,5Габаритные размеры, мм (не более) 450 x 260 x 390Масса, кг 26Комплектация: кабель массы с зажимом держатель под еврокатушку встроенный вентилятор принудительного охлаждения паспорт/руководство по эксплуатации гофрокороб