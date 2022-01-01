Сварочный полуавтомат ЮГПРИБОР Циклон ПДГ-200АВ

Сварочные полуавтоматы ПДГ 200АВ являются полуавтоматами для широкого применения, предназначены для полуавтоматической дуговой сварки на постоянном токе в среде защитного газа (MIG/MAG) малоуглеродистых и низкоуглеродистых сталей от 0,5 до 5 мм сплошной стальной проволокой 0,8-1,0 мм. Сварочный полуавтомат серии ПДГ-200АВ оптимальное сочетание между низкой ценой универсальностью, достаточной мощностью и высокими техническими характеристиками.Технические характеристики:Напряжение питающей сети, В 1 фаза 220±10% 50 ГцМаксимальная потребляемая мощность, кВт 5,5Продолжительность работы (ПН) при максимальном токе, % 20Режим углекислотного сварочного полуавтомата (СО2)Пределы регулирования напряжения холостого хода, В 19-31Пределы изменения сварочного тока, А 40-200Толщина свариваемого металла, мм от 0,5+0,5 до 6+6Применяемая сварочная проволока, мм 0,8-1,2Регулировка подачи проволоки, м/мин Автоматически стабилизированная 0,5 - 10Емкость катушки для сварочной проволоки, кг 2-5Задержка выключения газа, сек (не менее) 1Режим пуска и прогрева (+12В)Максимальный ток при пуске и прогреве, А 320Пределы регулирования напряжения холостого хода, В 9,5-15,5Габаритные размеры, мм (не более) 450 x 260 x 390Масса, кг (не более) 28Комплектация: кабель массы с зажимом держатель под еврокатушку встроенный вентилятор принудительного охлаждения паспорт/руководство по эксплуатации гофрокороб