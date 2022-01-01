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Тепловая пушка WorkMaster ТП-30Г
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Газовые тепловые пушки
    Тепловая пушка WorkMaster ТП-30Г
    Арт. 70423794
    Тепловая пушка WorkMaster ТП-30Г

      Тепловая пушка WorkMaster ТП-30Г

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 70423794

      Характеристики

      Производитель
      		Workmaster
      Страна производства
      		Китай
      Пьезоподжиг
      		Да
      Мобильность
      		переносной
      Количество режимов нагрева
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Газовая тепловая пушка Workmaster ТП-30Г - это экономичное средство для прогрева воздуха в помещении небольшой площади (склад, гараж). Пьезорозжиг облегчает запуск пушки. Малые затраты электроэнергии и топлива делаю пушку экономичной. Малые габариты и вес позволяют легко транспортировать пушку в багажнике автомобиля