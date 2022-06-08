Садовый трактор Husqvarna TC138 9605101-79
Арт. X18654179
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|США
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Родина бренда
|Швеция
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Объем травосборника, л
|220
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Минимальная высота скашивания, мм
|38
- Садовый трактор Husqvarna TC 138 – это удобный для пользователя садовый трактор - газонокосилка с сиденьем, идеальный для владельцев участков малых и средних размеров. Он обеспечивает отличный сбор как скошенной травы, так и листвы, в результате чего газон выглядит аккуратнее. Вместительный встроенный травосборник легко опустошается с водительского сиденья. Оборудован мощным двигателем Husqvarna Series с автоматической подготовкой к запуску и гидростатической трансмиссией с педальным управлением. Заглушка BioClip® и дефлектор для выброса скошенной травы назад предлагается как аксессуар.
Преимущества
- Гидростатическая трансмиссия с педальным управлением. Управление скоростью и направлением движения осуществляется с помощью педалей, что позволяет оператору держать обе руки на рулевом колесе и максимально контролировать процесс управления
- Система автоматической подготовки к запуску. Облегчает процесс запуска, т.к. управление воздушной заслонкой производится автоматически
- Индикатор заполнения травосборника
- Долговечный двигатель Briggs&Stratton
- Увеличенная опора для ног - легкость посадки/высадки
- Первоклассная режущая дека с максимальной производительностью
- Круглогодичное использование
- Прочное стальное шасси добавляет агрегату прочности
- Двойные тяги - меньший радиус поворота и повышенная маневренность
- Система управления реверсом (ROS) выключает ножи при движении задним ходом
- Есть держатель стаканчика
- Режим мульчирования (BioClip®) возможен опционально
- Широкий спектр навесного оборудования
- Гидростатическая трансмиссия с педальным управлением