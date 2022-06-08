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Садовый трактор Husqvarna TC138 9605101-79
4.5
2
Найти аналог
Садовые тракторы
    Садовый трактор Husqvarna TC138 9605101-79
    Арт. X18654179
    4.5
    2
    Садовый трактор Husqvarna TC138 9605101-79
    Садовый трактор Husqvarna TC138 9605101-79
    Садовый трактор Husqvarna TC138 9605101-79
      Садовый трактор Husqvarna TC138 9605101-79
      Садовый трактор Husqvarna TC138 9605101-79
      Садовый трактор Husqvarna TC138 9605101-79

      Садовый трактор Husqvarna TC138 9605101-79

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X18654179
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Husqvarna
      Страна производства
      		США
      Родина бренда
      		Швеция
      Объем травосборника, л
      		220
      Минимальная высота скашивания, мм
      		38
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Садовый трактор Husqvarna TC 138 – это удобный для пользователя садовый трактор - газонокосилка с сиденьем, идеальный для владельцев участков малых и средних размеров. Он обеспечивает отличный сбор как скошенной травы, так и листвы, в результате чего газон выглядит аккуратнее. Вместительный встроенный травосборник легко опустошается с водительского сиденья. Оборудован мощным двигателем Husqvarna Series с автоматической подготовкой к запуску и гидростатической трансмиссией с педальным управлением. Заглушка BioClip® и дефлектор для выброса скошенной травы назад предлагается как аксессуар.

        Преимущества

        • Гидростатическая трансмиссия с педальным управлением. Управление скоростью и направлением движения осуществляется с помощью педалей, что позволяет оператору держать обе руки на рулевом колесе и максимально контролировать процесс управления
        • Система автоматической подготовки к запуску. Облегчает процесс запуска, т.к. управление воздушной заслонкой производится автоматически
        • Индикатор заполнения травосборника
        • Долговечный двигатель Briggs&Stratton
        • Увеличенная опора для ног - легкость посадки/высадки
        • Первоклассная режущая дека с максимальной производительностью
        • Круглогодичное использование
        • Прочное стальное шасси добавляет агрегату прочности
        • Двойные тяги - меньший радиус поворота и повышенная маневренность
        • Система управления реверсом (ROS) выключает ножи при движении задним ходом
        • Есть держатель стаканчика
        • Режим мульчирования (BioClip®) возможен опционально
        • Широкий спектр навесного оборудования
        • Гидростатическая трансмиссия с педальным управлением