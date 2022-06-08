Садовый трактор Husqvarna TC138 9605101-79

Преимущества

Гидростатическая трансмиссия с педальным управлением. Управление скоростью и направлением движения осуществляется с помощью педалей, что позволяет оператору держать обе руки на рулевом колесе и максимально контролировать процесс управления

Система автоматической подготовки к запуску. Облегчает процесс запуска, т.к. управление воздушной заслонкой производится автоматически

Индикатор заполнения травосборника

Долговечный двигатель Briggs&Stratton

Увеличенная опора для ног - легкость посадки/высадки

Первоклассная режущая дека с максимальной производительностью

Круглогодичное использование

Прочное стальное шасси добавляет агрегату прочности

Двойные тяги - меньший радиус поворота и повышенная маневренность

Система управления реверсом (ROS) выключает ножи при движении задним ходом

Есть держатель стаканчика

Режим мульчирования (BioClip®) возможен опционально

Широкий спектр навесного оборудования

Гидростатическая трансмиссия с педальным управлением

Садовый трактор Husqvarna TC 138 – это удобный для пользователя садовый трактор - газонокосилка с сиденьем, идеальный для владельцев участков малых и средних размеров. Он обеспечивает отличный сбор как скошенной травы, так и листвы, в результате чего газон выглядит аккуратнее. Вместительный встроенный травосборник легко опустошается с водительского сиденья. Оборудован мощным двигателем Husqvarna Series с автоматической подготовкой к запуску и гидростатической трансмиссией с педальным управлением. Заглушка BioClip® и дефлектор для выброса скошенной травы назад предлагается как аксессуар.