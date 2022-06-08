Садовый трактор Husqvarna TC138M
Арт. О00000003281
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|США
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Родина бренда
|Швеция
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Объем травосборника, л
|220
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Минимальная высота скашивания, мм
|38
- Садовый трактор Husqvarna TC 138M - это удобный для пользователя садовый трактор - газонокосилка с сиденьем со встроенным 220-литровым травосборником и мощным двигателем Husqvarna объемом 344 см3, он идеален для владельцев участков малых и средних размеров. Садовый трактор легко переводится в режим выброса травы назад. Он оборудован счетчиком моточасов с индикацией о необходимости прохождения сервисного обслуживания и декой с низким уровнем вибрации для большего комфорта.
Преимущества
- Безопасность. Трактор оснащен автоматическим выключателем под сиденьем. Если водитель покидает сиденье автоматически блокируется движение машины и выполнение рабочих операций
- Многофункциональность. Модель может дооснащаться навесным оборудованием: прицепом, скарификатором, аэратором, разбрасывателем, катком, снегоотвалом
- Универсальность. Заглушка для мульчирования BioClip® и дефлектор для выброса скошенной травы назад предлагаются как аксессуары
- Эффективная стрижка. Система всасывания воздуха Air Induction - поток воздуха поднимает траву, что способствует более эффективной стрижке
- Простота ухода. На деке расположен штуцер для подсоединения шланга, что упрощает процесс очистки внутренней поверхности деки после работы
- Легкий доступ. Рычаг установки высоты кошения травы удобно расположен и доступен с сиденья оператора
- Аккуратность. Дека оснащена роликовыми колесиками, не повреждающими газон - для плавности скашивания даже на холмистой неровной поверхности
- Надежный двигатель. Двигатель Briggs&Stratton имеет систему смазки под давлением и высокопроизводительный масляный фильтр, усовершенствованную антивибрационную систему и систему автоматической подготовки к запуску
- Работа в темноте. Husqvarna TC 138M 9605101-78 оснащен фарами для возможности работать в любое время суток
- Комфорт. Регулируемое сиденье способствует увеличению комфорта оператора при работе