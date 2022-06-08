Садовый трактор Husqvarna TC138M

Преимущества

Безопасность. Трактор оснащен автоматическим выключателем под сиденьем. Если водитель покидает сиденье автоматически блокируется движение машины и выполнение рабочих операций

Многофункциональность. Модель может дооснащаться навесным оборудованием: прицепом, скарификатором, аэратором, разбрасывателем, катком, снегоотвалом

Универсальность. Заглушка для мульчирования BioClip® и дефлектор для выброса скошенной травы назад предлагаются как аксессуары

Эффективная стрижка. Система всасывания воздуха Air Induction - поток воздуха поднимает траву, что способствует более эффективной стрижке

Простота ухода. На деке расположен штуцер для подсоединения шланга, что упрощает процесс очистки внутренней поверхности деки после работы

Легкий доступ. Рычаг установки высоты кошения травы удобно расположен и доступен с сиденья оператора

Аккуратность. Дека оснащена роликовыми колесиками, не повреждающими газон - для плавности скашивания даже на холмистой неровной поверхности

Надежный двигатель. Двигатель Briggs&Stratton имеет систему смазки под давлением и высокопроизводительный масляный фильтр, усовершенствованную антивибрационную систему и систему автоматической подготовки к запуску

Работа в темноте. Husqvarna TC 138M 9605101-78 оснащен фарами для возможности работать в любое время суток

Комфорт. Регулируемое сиденье способствует увеличению комфорта оператора при работе

Садовый трактор Husqvarna TC 138M - это удобный для пользователя садовый трактор - газонокосилка с сиденьем со встроенным 220-литровым травосборником и мощным двигателем Husqvarna объемом 344 см3, он идеален для владельцев участков малых и средних размеров. Садовый трактор легко переводится в режим выброса травы назад. Он оборудован счетчиком моточасов с индикацией о необходимости прохождения сервисного обслуживания и декой с низким уровнем вибрации для большего комфорта.