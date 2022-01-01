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Трактор Master-Yard M244-CAB
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Садовые тракторы
    Трактор Master-Yard M244-CAB
    Арт. X1865435
    Трактор Master-Yard M244-CAB
    Трактор Master-Yard M244-CAB
      Трактор Master-Yard M244-CAB
      Трактор Master-Yard M244-CAB

      Трактор Master-Yard M244-CAB

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X1865435

      Характеристики

      Производитель
      		Master-Yard
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Франция
      Количество цилиндров
      		3
      Типоразмер передних шин, дюйм
      		6.0х12.0
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Дизельный трактор MasterYard М244 4WD в комплекте с кабиной - полноприводная машина мощностью 24 л.с. для работы в небольших хозяйствах (фермерских, сельских, коммунальных) в люое время года - кабина защищает оператора от погодных условий (ветер, дождь, снег, солнце).

        Преимущества

        • Двигатель дизельный 3-цилиндровый с водяным охлаждением мощностью 24 л.с. Надежный, экономичный, простой в обслуживании, с низким уровнем шума и вибрации
        • Трансмиссия механическая 8/2. Обладает высоким коэффициентом полезного действия (КПД), компактностью и малой массой, надежностью в работе
        • Подключаемый полный привод 4WD. Дает преимущество при работе трактора на бездорожье и в зимних условиях
        • Блокировка дифференциала. Позволяет трактору избегать пробуксовки блокируемых колес
        • Приборная панель нового образца. Оборудована указателем оборотов двигателя, топлива, температуры и электронным датчиком моточасов
        • Рулевое управление с гидроусилителем. Обеспечивает легкость управления машиной и минимальный радиус поворота
        • Задняя 3-х точечная сцепка 1-й категории. Позволяет использовать на тракторе широкий ассортимент навесного и прицепного оборудования с приводом от ВОМ, гидравлического привода трактора
        • Двухскоростной ВОМ с частотой вращения 540 и 1000 об/мин
        • Задние гидравлические выходы 2х2
        • Высокий дорожный просвет (клиренс) 35-40 см. Обеспечивает проходимость по бездорожью, обильному снегу
        • Рычаг несбавляемых оборотов (круиз-контроль). Позволяет поддерживать заданную скорость машины на одном уровне
        • Отапливаемая кабина. Дает возможность с комфортом работать в любое время года