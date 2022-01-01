Трактор Master-Yard M244-CAB

Преимущества

Двигатель дизельный 3-цилиндровый с водяным охлаждением мощностью 24 л.с. Надежный, экономичный, простой в обслуживании, с низким уровнем шума и вибрации

Трансмиссия механическая 8/2. Обладает высоким коэффициентом полезного действия (КПД), компактностью и малой массой, надежностью в работе

Подключаемый полный привод 4WD. Дает преимущество при работе трактора на бездорожье и в зимних условиях

Блокировка дифференциала. Позволяет трактору избегать пробуксовки блокируемых колес

Приборная панель нового образца. Оборудована указателем оборотов двигателя, топлива, температуры и электронным датчиком моточасов

Рулевое управление с гидроусилителем. Обеспечивает легкость управления машиной и минимальный радиус поворота

Задняя 3-х точечная сцепка 1-й категории. Позволяет использовать на тракторе широкий ассортимент навесного и прицепного оборудования с приводом от ВОМ, гидравлического привода трактора

Двухскоростной ВОМ с частотой вращения 540 и 1000 об/мин

Задние гидравлические выходы 2х2

Высокий дорожный просвет (клиренс) 35-40 см. Обеспечивает проходимость по бездорожью, обильному снегу

Рычаг несбавляемых оборотов (круиз-контроль). Позволяет поддерживать заданную скорость машины на одном уровне

Отапливаемая кабина. Дает возможность с комфортом работать в любое время года

Дизельный трактор MasterYard М244 4WD в комплекте с кабиной - полноприводная машина мощностью 24 л.с. для работы в небольших хозяйствах (фермерских, сельских, коммунальных) в люое время года - кабина защищает оператора от погодных условий (ветер, дождь, снег, солнце).