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Трансформатор прогрева бетона Кавик TCDЗ -80/ 0, 38 У3
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Для прочей техники
    Трансформатор прогрева бетона Кавик TCDЗ -80/ 0, 38 У3
    Арт. X237170
    Трансформатор прогрева бетона Кавик TCDЗ -80/ 0, 38 У3

      Трансформатор прогрева бетона Кавик TCDЗ -80/ 0, 38 У3

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X237170

      Характеристики

      Производитель
      		Кавик
      Габариты, мм
      		1040x700x1040
      Напряжение сети, В
      		380
      Степень защиты
      		IP 22
      Цвет
      		оранжевый
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание товара:

        ТСЗП 80/0,38 предназначен для электропрогрева бетона и мерзлого грунта. Эффективность метода прогрева бетона высока и позволяет быстрее достигнуть необходимых прочностных характеристик. Так, скорость высыхания бетона при обычном способе строительства составляет примерно один месяц. В случае же электрического прогрева бетона он высыхает намного раньше — от одной до трех недель — все зависит в этом случае от температуры окружающей среды, от марки бетона и его плотности. Трансформаторы оснащены вентиляторами для принудительного охлаждения.

        Преимущества:

        • Система защиты от перегрузок;
        • Низкий нагрев катушек за счет низкой плотности тока в катушках;
        • Амперметры по фазам для контроля нагрузки;
        • Прочные толстые алюминиевые контакты;
        • Непрерывная работа без перегрева.
        • Использование провода АПСД российского производства в стеклянной изоляции.
        • Автоматическое или ручное терморегулирование.

        Комплектация:

        • Трансформатор прогрева бетона ТСДЗ-80/0,38;
        • Инструкция по эксплуатации;
        • Упаковка.