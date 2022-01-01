Трансформатор прогрева бетона Кавик TCDЗ -80/ 0, 38 У3
Арт. X237170
Характеристики
|
Производитель
|
Габариты, мм
|1040x700x1040
|
Напряжение сети, В
|380
|
Степень защиты
|IP 22
|
Цвет
|оранжевый
Описание товара:
ТСЗП 80/0,38 предназначен для электропрогрева бетона и мерзлого грунта. Эффективность метода прогрева бетона высока и позволяет быстрее достигнуть необходимых прочностных характеристик. Так, скорость высыхания бетона при обычном способе строительства составляет примерно один месяц. В случае же электрического прогрева бетона он высыхает намного раньше — от одной до трех недель — все зависит в этом случае от температуры окружающей среды, от марки бетона и его плотности. Трансформаторы оснащены вентиляторами для принудительного охлаждения.
Преимущества:
- Система защиты от перегрузок;
- Низкий нагрев катушек за счет низкой плотности тока в катушках;
- Амперметры по фазам для контроля нагрузки;
- Прочные толстые алюминиевые контакты;
- Непрерывная работа без перегрева.
- Использование провода АПСД российского производства в стеклянной изоляции.
- Автоматическое или ручное терморегулирование.
Комплектация:
- Трансформатор прогрева бетона ТСДЗ-80/0,38;
- Инструкция по эксплуатации;
- Упаковка.