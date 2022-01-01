Трансформатор прогрева бетона Кавик TCDЗ -80/ 0, 38 У3

Описание товара:

ТСЗП 80/0,38 предназначен для электропрогрева бетона и мерзлого грунта. Эффективность метода прогрева бетона высока и позволяет быстрее достигнуть необходимых прочностных характеристик. Так, скорость высыхания бетона при обычном способе строительства составляет примерно один месяц. В случае же электрического прогрева бетона он высыхает намного раньше — от одной до трех недель — все зависит в этом случае от температуры окружающей среды, от марки бетона и его плотности. Трансформаторы оснащены вентиляторами для принудительного охлаждения.

Преимущества:

Система защиты от перегрузок;

Низкий нагрев катушек за счет низкой плотности тока в катушках;

Амперметры по фазам для контроля нагрузки;

Прочные толстые алюминиевые контакты;

Непрерывная работа без перегрева.

Использование провода АПСД российского производства в стеклянной изоляции.

Автоматическое или ручное терморегулирование.

Комплектация: