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Триммерная головка Patriot DL-1205
5.0
2
493 ₽
Головки триммерные (шпульки)
    Триммерная головка Patriot DL-1205
    Арт. X1861250843
    5.0
    2
    Триммерная головка Patriot DL-1205

      Триммерная головка Patriot DL-1205

      493 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X1861250843
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Тип аксессуара
      		триммерная головка
      Тип триммерной головки
      		ручной
      Все характеристики
      493 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Катушка полуавтоматическая DL-1205 Patriot подходит для работы со всеми триммерами с прямой штангой. Катушка имеет два отверстия для выхода хвостов лески, которая является режущим элементом в триммере. Используется для стрижки травы в саду или на даче. На данной катушке подача лески осуществляется вручную при выключенном двигателе. Катушка крепится при помощи внутренней резьбы М10х1,25.