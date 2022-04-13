Триммерная головка Patriot DL-1205

Катушка полуавтоматическая DL-1205 Patriot подходит для работы со всеми триммерами с прямой штангой. Катушка имеет два отверстия для выхода хвостов лески, которая является режущим элементом в триммере. Используется для стрижки травы в саду или на даче. На данной катушке подача лески осуществляется вручную при выключенном двигателе. Катушка крепится при помощи внутренней резьбы М10х1,25.