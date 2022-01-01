Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Триммерная головка PATRIOT Home Garden HL-1201 (DL 1201)
Найти аналог
Головки триммерные (шпульки)
    Триммерная головка PATRIOT Home Garden HL-1201 (DL 1201)
    Арт. X1861250891
    Триммерная головка PATRIOT Home Garden HL-1201 (DL 1201)
    Триммерная головка PATRIOT Home Garden HL-1201 (DL 1201)
      Триммерная головка PATRIOT Home Garden HL-1201 (DL 1201)
      Триммерная головка PATRIOT Home Garden HL-1201 (DL 1201)

      Триммерная головка PATRIOT Home Garden HL-1201 (DL 1201)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1861250891

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Тип аксессуара
      		триммерная головка
      Тип триммерной головки
      		полуавтоматический
      Мин. диаметр лески, мм
      		2.4
      Крепление на оси
      		M10х1,25 LH
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Триммерная головка PATRIOT DL-1201 применяется в работе с триммерами PATRIOT серий ET; PT; T. Предназначена для скоса низкой травы и тонких сорняков. Режущий элемент - два выступающих хвоста лески.

        Преимущества:

        • Головка является полуавтоматической, что упрощает подачу корда.
        • Для этого достаточно лишь слегка ударить расположенной по центру головки кнопкой о землю. 
        • Длина лески регулируется ножом, расположенным на защитном кожухе триммера.