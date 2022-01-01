Триммерная головка PATRIOT Home Garden HL-1201 (DL 1201)
Арт. X1861250891
Характеристики
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Производитель
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Тип аксессуара
|триммерная головка
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Тип триммерной головки
|полуавтоматический
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Мин. диаметр лески, мм
|2.4
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Крепление на оси
|M10х1,25 LH
Описание:Триммерная головка PATRIOT DL-1201 применяется в работе с триммерами PATRIOT серий ET; PT; T. Предназначена для скоса низкой травы и тонких сорняков. Режущий элемент - два выступающих хвоста лески.
Преимущества:
- Головка является полуавтоматической, что упрощает подачу корда.
- Для этого достаточно лишь слегка ударить расположенной по центру головки кнопкой о землю.
- Длина лески регулируется ножом, расположенным на защитном кожухе триммера.