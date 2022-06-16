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Однорычажный смеситель для ванны Тритон ВУ8 (длинный излив)
5.0
1
Найти аналог
Смесители для ванны и душа
    Однорычажный смеситель для ванны Тритон ВУ8 (длинный излив)
    Арт. X16982825
    5.0
    1
    Однорычажный смеситель для ванны Тритон ВУ8 (длинный излив)

      Однорычажный смеситель для ванны Тритон ВУ8 (длинный излив)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X16982825
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Triton
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Гибкий излив
      		Нет
      Стиль
      		современный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Универсальный вариант для ванных комнат – однорычажный смеситель Triton ВУ8 с удобным рычагом управления и длинным поворотным изливом. Корпус у этой модели выполнен из латуни с гальваническим хромированием, а в качестве внутреннего наполнения использован качественный керамический картридж Sedal, который обеспечивает стабильную работу даже в случае нестабильного давления воды. Круглый дивертор на конструкции смесителя способствует быстрому переключению устройства в режимы излив/душевая лейка. 

        Преимущества

        • Материал корпуса: латунь
        • Поворотный излив
        • Керамический картридж
        • Жесткая подводка