Однорычажный смеситель для ванны Тритон ВУ8 (длинный излив)
Арт. X16982825
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Гибкий излив
|Нет
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Стиль
|современный
- Универсальный вариант для ванных комнат – однорычажный смеситель Triton ВУ8 с удобным рычагом управления и длинным поворотным изливом. Корпус у этой модели выполнен из латуни с гальваническим хромированием, а в качестве внутреннего наполнения использован качественный керамический картридж Sedal, который обеспечивает стабильную работу даже в случае нестабильного давления воды. Круглый дивертор на конструкции смесителя способствует быстрому переключению устройства в режимы излив/душевая лейка.
Преимущества
- Материал корпуса: латунь
- Поворотный излив
- Керамический картридж
- Жесткая подводка