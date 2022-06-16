Однорычажный смеситель для ванны Тритон ВУ8 (длинный излив)

Преимущества

Материал корпуса: латунь

Поворотный излив

Керамический картридж

Жесткая подводка

Универсальный вариант для ванных комнат – однорычажный смеситель Triton ВУ8 с удобным рычагом управления и длинным поворотным изливом. Корпус у этой модели выполнен из латуни с гальваническим хромированием, а в качестве внутреннего наполнения использован качественный керамический картридж Sedal, который обеспечивает стабильную работу даже в случае нестабильного давления воды. Круглый дивертор на конструкции смесителя способствует быстрому переключению устройства в режимы излив/душевая лейка.