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Строительный уровень Вихрь 73/11/4/2
5.0
2
Найти аналог
Строительные уровни
    Строительный уровень Вихрь 73/11/4/2
    Арт. О00000013178
    5.0
    2
    Строительный уровень Вихрь 73/11/4/2
    Строительный уровень Вихрь 73/11/4/2
    Строительный уровень Вихрь 73/11/4/2
    Строительный уровень Вихрь 73/11/4/2
      Строительный уровень Вихрь 73/11/4/2
      Строительный уровень Вихрь 73/11/4/2
      Строительный уровень Вихрь 73/11/4/2
      Строительный уровень Вихрь 73/11/4/2

      Строительный уровень Вихрь 73/11/4/2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013178
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		пузырьковый
      Количество глазков, шт
      		3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Уровень пузырьковый ВИХРЬ - измерительный инструмент при строительных, ремонтных и отделочных работах для поиска и исправления отклонения поверхностей. Обладает достаточной длиной для точных измерений. Колбы настроены на вертикаль, горизонталь и угол 45 градусов.

        Преимущества

        • Корпус прочный и износостойкий, изготовлен из алюминия
        • Фрезерованная рабочая поверхность обеспечивает минимальную погрешность