Строительный уровень Вихрь 73/11/4/2

Преимущества

Корпус прочный и износостойкий, изготовлен из алюминия

Фрезерованная рабочая поверхность обеспечивает минимальную погрешность

Уровень пузырьковый ВИХРЬ - измерительный инструмент при строительных, ремонтных и отделочных работах для поиска и исправления отклонения поверхностей. Обладает достаточной длиной для точных измерений. Колбы настроены на вертикаль, горизонталь и угол 45 градусов.