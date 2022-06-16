Строительный уровень Вихрь 73/11/4/9

Уровень алюминиевый "Усиленный" 400 мм, 3 глазка (1 зеркальный), 2 комп.рукоятки Вихрь - измерительный инструмент при строительных, ремонтных и отделочных работах для поиска и исправления отклонения поверхностей.

Преимущества