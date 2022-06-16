Строительный уровень Вихрь 73/11/4/1

Преимущества

Корпус прочный и износостойкий, изготовлен из алюминия

Фрезерованная рабочая поверхность служит для уменьшения возможной погрешности при измерениях

Уровень пузырьковый ВИХРЬ - измерительный инструмент при строительных, ремонтных и отделочных работах для поиска и исправления отклонения поверхностей.