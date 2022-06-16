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Строительный уровень Вихрь 73/11/4/16
5.0
2
Найти аналог
Строительные уровни
    Строительный уровень Вихрь 73/11/4/16
    Арт. О00000013573
    5.0
    2
    Строительный уровень Вихрь 73/11/4/16

      Строительный уровень Вихрь 73/11/4/16

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013573
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		пузырьковый
      Количество глазков, шт
      		3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Уровень алюминиевый "Рельс", 1000 мм, 3 глазка (1 поворотный) Вихрь - измерительный инструмент при строительных, ремонтных и отделочных работах для поиска и исправления отклонения поверхностей.

        Преимущества

        • Уровень изготовлен из жесткого двутаврового алюминиевого профиля с анодированным покрытием
        • В подошву уровня встроен магнит для фиксации на металлических поверхностях
        • Модель имеет три мерительных глазка для проверки отклонений по горизонтали, вертикали и один из глазков является поворотным и позволяет использовать уровень для выверки произвольных углов
        • Использование электронного контроля при установке пузырьковых ампул обеспечивает надежность инструмента при эксплуатации
        • Точность измерений – 1 мм/м (0,057 градуса)