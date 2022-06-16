Строительный уровень Вихрь 73/11/4/16

Преимущества

Уровень изготовлен из жесткого двутаврового алюминиевого профиля с анодированным покрытием

В подошву уровня встроен магнит для фиксации на металлических поверхностях

Модель имеет три мерительных глазка для проверки отклонений по горизонтали, вертикали и один из глазков является поворотным и позволяет использовать уровень для выверки произвольных углов

Использование электронного контроля при установке пузырьковых ампул обеспечивает надежность инструмента при эксплуатации

Точность измерений – 1 мм/м (0,057 градуса)

Уровень алюминиевый "Рельс", 1000 мм, 3 глазка (1 поворотный) Вихрь - измерительный инструмент при строительных, ремонтных и отделочных работах для поиска и исправления отклонения поверхностей.