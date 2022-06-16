Строительный уровень Вихрь 73/11/4/16
Арт. О00000013573
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|пузырьковый
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Количество глазков, шт
|3
- Уровень алюминиевый "Рельс", 1000 мм, 3 глазка (1 поворотный) Вихрь - измерительный инструмент при строительных, ремонтных и отделочных работах для поиска и исправления отклонения поверхностей.
Преимущества
- Уровень изготовлен из жесткого двутаврового алюминиевого профиля с анодированным покрытием
- В подошву уровня встроен магнит для фиксации на металлических поверхностях
- Модель имеет три мерительных глазка для проверки отклонений по горизонтали, вертикали и один из глазков является поворотным и позволяет использовать уровень для выверки произвольных углов
- Использование электронного контроля при установке пузырьковых ампул обеспечивает надежность инструмента при эксплуатации
- Точность измерений – 1 мм/м (0,057 градуса)