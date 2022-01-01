Выпрямитель КАВИК ВД-401
Арт. 708141
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Макс. мощность, кВт
|16
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Макс. сварочный ток MMA, А
|400
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Напряжение сети, В
|380
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Мин. сварочный ток MMA, А
|60
- Сварочный выпрямитель КАВИК ВД-401 СВ000000586 подключается к стандартной сети 220 В и преобразовывает переменный ток в постоянный. Агрегат эффективно применяется в монтажной и ремонтной сферах для ММА-сварки, резания и наплавки металлов. Профессиональное устройство оборудовано всем необходимым для стабильной и удобной работы - амперметром, вентилятором, колесами.
Преимущества
- Повышенная надежность
- Рабочий диапазон температуры воздуха от -40 до +40 градусов
- Безопасная эксплуатация
- Номинальный сварочный ток - 400 А
- Обмотка из алюминия
- Потребляемая мощность - 16 кВт
- Плавная регулировка силы тока