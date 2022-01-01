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Выпрямитель КАВИК ВД-401
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Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Выпрямитель КАВИК ВД-401
    Арт. 708141
    Выпрямитель КАВИК ВД-401

      Выпрямитель КАВИК ВД-401

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 708141

      Характеристики

      Производитель
      		Кавик
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. мощность, кВт
      		16
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		400
      Напряжение сети, В
      		380
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		60
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Сварочный выпрямитель КАВИК ВД-401 СВ000000586 подключается к стандартной сети 220 В и преобразовывает переменный ток в постоянный. Агрегат эффективно применяется в монтажной и ремонтной сферах для ММА-сварки, резания и наплавки металлов. Профессиональное устройство оборудовано всем необходимым для стабильной и удобной работы - амперметром, вентилятором, колесами.

        Преимущества

        • Повышенная надежность
        • Рабочий диапазон температуры воздуха от -40 до +40 градусов
        • Безопасная эксплуатация
        • Номинальный сварочный ток - 400 А
        • Обмотка из алюминия
        • Потребляемая мощность - 16 кВт
        • Плавная регулировка силы тока