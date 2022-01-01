Преимущества

Повышенная надежность

Рабочий диапазон температуры воздуха от -40 до +40 градусов

Безопасная эксплуатация

Номинальный сварочный ток - 400 А

Обмотка из алюминия

Потребляемая мощность - 16 кВт

Плавная регулировка силы тока

Сварочный выпрямитель КАВИК ВД-401 СВ000000586 подключается к стандартной сети 220 В и преобразовывает переменный ток в постоянный. Агрегат эффективно применяется в монтажной и ремонтной сферах для ММА-сварки, резания и наплавки металлов. Профессиональное устройство оборудовано всем необходимым для стабильной и удобной работы - амперметром, вентилятором, колесами.