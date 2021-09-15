Вышка-тура Алюмет Техно 5
Арт. X179161
Характеристики
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Производитель
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Опоры в комплекте
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Колеса в комплекте
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Площадка в комплекте
|Нет
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Тип труб
|профиль
- Вышка-тура Алюмет Серия Техно 4207 применяется для выполнения отделочных и ремонтных работ как снаружи, так и внутри помещений. Оснащена настилом с люком, покрытым ламинированной влагостойкой фанерой с противоскользящим покрытием, что обеспечивает безопасность во время работы. Малый вес алюминиевых вышек-турок позволяет эксплуатировать их одному человеку.
Преимущества
- Широкая область применения
- Долгий срок службы
- Алюминиевые вышки-туры имеют малый вес
- Настил, покрытый ламинированной влагостойкой фанерой
- Закрывающийся люк