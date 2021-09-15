Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Вышка-тура Алюмет Техно 5
5.0
1
Найти аналог
Вышки-туры
    Вышка-тура Алюмет Техно 5
    Арт. X179161
    5.0
    1
    Вышка-тура Алюмет Техно 5

      Вышка-тура Алюмет Техно 5

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X179161
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Алюмет
      Опоры в комплекте
      		Нет
      Колеса в комплекте
      		Нет
      Площадка в комплекте
      		Нет
      Тип труб
      		профиль
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Вышка-тура Алюмет Серия Техно 4207 применяется для выполнения отделочных и ремонтных работ как снаружи, так и внутри помещений. Оснащена настилом с люком, покрытым ламинированной влагостойкой фанерой с противоскользящим покрытием, что обеспечивает безопасность во время работы. Малый вес алюминиевых вышек-турок позволяет эксплуатировать их одному человеку.

        Преимущества

        • Широкая область применения
        • Долгий срок службы
        • Алюминиевые вышки-туры имеют малый вес
        • Настил, покрытый ламинированной влагостойкой фанерой
        • Закрывающийся люк