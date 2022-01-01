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Высоторез телескопический для ветвей Tipo 2630
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Бензиновые высоторезы
    Высоторез телескопический для ветвей Tipo 2630
    Арт. 1128673
    Высоторез телескопический для ветвей Tipo 2630

      Высоторез телескопический для ветвей Tipo 2630

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 1128673

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Страна производства
      		Япония
      Родина бренда
      		Франция
      Объем двигателя, куб.см
      		23
      Мощность, л.с.
      		1.2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Высоторез Caiman Tipo 2630 - профессиональная модель, созданная в Японии. Она предназначена для обрезки ветвей деревьев, которую вы можете выполнять без использования лестниц и подъемников, стоя на земле. Длина телескопической штанги устройства регулируется от 2,30 до 4,70 м.

        Преимущества

        • Двухтактный двигатель ЕЕ230 (Япония). Совсем небольшой по размеру и массе, уровню шума и вибрации мотор, который при этом способен противостоять профессиональным нагрузкам. Два поршневых кольца и кованый коленвал обеспечивают высокую стойкость к износу. Пуск косы осуществляется легко, даже если мотор длительное время не работал
        • Телескопическая штанга длиной от 2,30 до 4,70 м. Регулируется по длине без помощи инструментов, что дает возможность обрезать ветви, расположенных на высоте до 5 метров над землей
        • Профессиональная система виброизоляции. Инструмент характеризуется невысоким уровнем вибрации, что повышает уровень комфорта оператора
        • Профессиональный масляный насос с непрерывной подачей масла. Постоянно смазывает пильную фурнитуру (шину и цепь) для длительного срока службы режущего узла
        • Мягкая накладка на штанге. Обеспечивает удобный и надежный нескользящий захват инструмента