Высоторез телескопический для ветвей Tipo 2630

Преимущества

Двухтактный двигатель ЕЕ230 (Япония). Совсем небольшой по размеру и массе, уровню шума и вибрации мотор, который при этом способен противостоять профессиональным нагрузкам. Два поршневых кольца и кованый коленвал обеспечивают высокую стойкость к износу. Пуск косы осуществляется легко, даже если мотор длительное время не работал

Телескопическая штанга длиной от 2,30 до 4,70 м. Регулируется по длине без помощи инструментов, что дает возможность обрезать ветви, расположенных на высоте до 5 метров над землей

Профессиональная система виброизоляции. Инструмент характеризуется невысоким уровнем вибрации, что повышает уровень комфорта оператора

Профессиональный масляный насос с непрерывной подачей масла. Постоянно смазывает пильную фурнитуру (шину и цепь) для длительного срока службы режущего узла

Мягкая накладка на штанге. Обеспечивает удобный и надежный нескользящий захват инструмента

Высоторез Caiman Tipo 2630 - профессиональная модель, созданная в Японии. Она предназначена для обрезки ветвей деревьев, которую вы можете выполнять без использования лестниц и подъемников, стоя на земле. Длина телескопической штанги устройства регулируется от 2,30 до 4,70 м.