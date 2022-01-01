Высоторез телескопический для ветвей Tipo 2630
Арт. 1128673
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Япония
|
Родина бренда
|Франция
|
Объем двигателя, куб.см
|23
|
Мощность, л.с.
|1.2
- Высоторез Caiman Tipo 2630 - профессиональная модель, созданная в Японии. Она предназначена для обрезки ветвей деревьев, которую вы можете выполнять без использования лестниц и подъемников, стоя на земле. Длина телескопической штанги устройства регулируется от 2,30 до 4,70 м.
Преимущества
- Двухтактный двигатель ЕЕ230 (Япония). Совсем небольшой по размеру и массе, уровню шума и вибрации мотор, который при этом способен противостоять профессиональным нагрузкам. Два поршневых кольца и кованый коленвал обеспечивают высокую стойкость к износу. Пуск косы осуществляется легко, даже если мотор длительное время не работал
- Телескопическая штанга длиной от 2,30 до 4,70 м. Регулируется по длине без помощи инструментов, что дает возможность обрезать ветви, расположенных на высоте до 5 метров над землей
- Профессиональная система виброизоляции. Инструмент характеризуется невысоким уровнем вибрации, что повышает уровень комфорта оператора
- Профессиональный масляный насос с непрерывной подачей масла. Постоянно смазывает пильную фурнитуру (шину и цепь) для длительного срока службы режущего узла
- Мягкая накладка на штанге. Обеспечивает удобный и надежный нескользящий захват инструмента