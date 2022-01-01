Замок навесной Matrix, 65 мм, удлиненная дужка

Замок навесной предназначен для запирания хозяйственных помещений, гаражей, складов, подвалов и т.д.Корпус : стальные пластиныПокрытие корпуса: ОцинкованноеМатериал исполнения дужки: стальная с хромированным покрытиемКо-во ключей: 3 Материал исполнения секретного механизма: Латунь Автоматическое запирание дужки