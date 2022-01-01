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Замок навесной Matrix, 65 мм, удлиненная дужка
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Навесные замки
    Замок навесной Matrix, 65 мм, удлиненная дужка
    Арт. mir-instrumenta_13409
    Замок навесной Matrix, 65 мм, удлиненная дужка
    Замок навесной Matrix, 65 мм, удлиненная дужка
    Замок навесной Matrix, 65 мм, удлиненная дужка
    Замок навесной Matrix, 65 мм, удлиненная дужка

    Замок навесной Matrix, 65 мм, удлиненная дужка

    Найти аналог
    Нет в наличии
    Арт. mir-instrumenta_13409

    Характеристики

    Производитель
    		Matrix
    Морозоустойчивость
    		Нет
    Противопожарный
    		Нет
    Влагозащищенный
    		Нет
    Декоративный
    		Нет
    Все характеристики
    Найти аналог
    Нет в наличии
    Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
    • Замок навесной предназначен для запирания хозяйственных помещений, гаражей, складов, подвалов и т.д.Корпус : стальные пластиныПокрытие корпуса: ОцинкованноеМатериал исполнения дужки: стальная с хромированным покрытиемКо-во ключей: 3 Материал исполнения секретного механизма: Латунь Автоматическое запирание дужки