Замок тросовый универсальный Matrix, 12х650 мм

Замок предназначен для обеспечения сохранности велосипедов, детских колясок, санок, мототехники и т.д., а так же для запирания хозяйственных помещений.Гибкий стальной трос в защитной пластиковой оболочке удобен и универсален в использовании.Материал секретного механизма (личинки) - латунь.Автоматическое запирание.В комплекте два стальных ключа.