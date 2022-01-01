Замок тросовый универсальный Matrix, 12х 960 мм
Арт. mir-instrumenta_44557
Характеристики
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Производитель
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Морозоустойчивость
|Нет
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Противопожарный
|Нет
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Влагозащищенный
|Нет
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Декоративный
|Нет
- Замок предназначен для обеспечения сохранности велосипедов, детских колясок, санок, мототехники и т.д., а так же для запирания хозяйственных помещений.Гибкий стальной трос в защитной пластиковой оболочке удобен и универсален в использовании.Материал секретного механизма (личинки) - латунь.Автоматическое запирание.В комплекте два стальных ключа.