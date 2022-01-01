Станок фуговально-рейсмусовый Зубр СРФ-254-1600С

Преимущества

Экономичный двигатель с защитой от перегрузки

Магнитный пускатель исключает самопроизвольный пуск станка после временного отключения электропитания

Автоматическая подача заготовки (рейсмус)

Регулировка наклона направляющего упора на угол от 0 до 45°

Ременная передача защищает двигатель от перегрузок и снижает шум при работе

Высокая скорость вращения ножевого вала обеспечивает получение поверхности высокой чистоты

Два ножа из быстрорежущей стали подходят для обработки как мягких, так и твердых пород древесины

Простой переход от одной операции к другой

Литые полированные рабочие столы облегчают подачу заготовки в зону резания

В зависимости от выполняемой операции, патрубок пылесборника легко устанавливается в необходимое положение, обеспечивая чистоту рабочего места

Подставка для удобной установки станка в комплекте

Комбинированный станок Зубр СРФ-254-1600С серия «МАСТЕР», сочетающий в себе функции рейсмуса и фуганка, способен обрабатывать заготовки из древесины толщиной до 120 мм и шириной до 254 мм. Простой в эксплуатации и не требующий специального обслуживания, станок ЗУБР значительно расширяет функционал любой мастерской по дереву.