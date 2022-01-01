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Станок фуговально-рейсмусовый Зубр СРФ-254-1600С
Найти аналог
Фуговально-рейсмусовые станки
    Станок фуговально-рейсмусовый Зубр СРФ-254-1600С
    Арт. О00000016142
    Станок фуговально-рейсмусовый Зубр СРФ-254-1600С
    Станок фуговально-рейсмусовый Зубр СРФ-254-1600С
    Станок фуговально-рейсмусовый Зубр СРФ-254-1600С
    Станок фуговально-рейсмусовый Зубр СРФ-254-1600С
    Станок фуговально-рейсмусовый Зубр СРФ-254-1600С
    Станок фуговально-рейсмусовый Зубр СРФ-254-1600С
    Станок фуговально-рейсмусовый Зубр СРФ-254-1600С
    Станок фуговально-рейсмусовый Зубр СРФ-254-1600С
    Станок фуговально-рейсмусовый Зубр СРФ-254-1600С
    Станок фуговально-рейсмусовый Зубр СРФ-254-1600С
    Станок фуговально-рейсмусовый Зубр СРФ-254-1600С
    Станок фуговально-рейсмусовый Зубр СРФ-254-1600С
    Станок фуговально-рейсмусовый Зубр СРФ-254-1600С
    Станок фуговально-рейсмусовый Зубр СРФ-254-1600С
    Станок фуговально-рейсмусовый Зубр СРФ-254-1600С
    Станок фуговально-рейсмусовый Зубр СРФ-254-1600С
      Станок фуговально-рейсмусовый Зубр СРФ-254-1600С
      Станок фуговально-рейсмусовый Зубр СРФ-254-1600С
      Станок фуговально-рейсмусовый Зубр СРФ-254-1600С
      Станок фуговально-рейсмусовый Зубр СРФ-254-1600С
      Станок фуговально-рейсмусовый Зубр СРФ-254-1600С
      Станок фуговально-рейсмусовый Зубр СРФ-254-1600С
      Станок фуговально-рейсмусовый Зубр СРФ-254-1600С
      Станок фуговально-рейсмусовый Зубр СРФ-254-1600С
      Станок фуговально-рейсмусовый Зубр СРФ-254-1600С
      Станок фуговально-рейсмусовый Зубр СРФ-254-1600С
      Станок фуговально-рейсмусовый Зубр СРФ-254-1600С
      Станок фуговально-рейсмусовый Зубр СРФ-254-1600С
      Станок фуговально-рейсмусовый Зубр СРФ-254-1600С
      Станок фуговально-рейсмусовый Зубр СРФ-254-1600С
      Станок фуговально-рейсмусовый Зубр СРФ-254-1600С
      Станок фуговально-рейсмусовый Зубр СРФ-254-1600С

      Станок фуговально-рейсмусовый Зубр СРФ-254-1600С

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. О00000016142

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Потребляемая мощность, Вт
      		1600
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Комбинированный станок Зубр СРФ-254-1600С серия «МАСТЕР», сочетающий в себе функции рейсмуса и фуганка, способен обрабатывать заготовки из древесины толщиной до 120 мм и шириной до 254 мм. Простой в эксплуатации и не требующий специального обслуживания, станок ЗУБР значительно расширяет функционал любой мастерской по дереву.

        Преимущества

        • Экономичный двигатель с защитой от перегрузки
        • Магнитный пускатель исключает самопроизвольный пуск станка после временного отключения электропитания
        • Автоматическая подача заготовки (рейсмус)
        • Регулировка наклона направляющего упора на угол от 0 до 45°
        • Ременная передача защищает двигатель от перегрузок и снижает шум при работе
        • Высокая скорость вращения ножевого вала обеспечивает получение поверхности высокой чистоты
        • Два ножа из быстрорежущей стали подходят для обработки как мягких, так и твердых пород древесины
        • Простой переход от одной операции к другой
        • Литые полированные рабочие столы облегчают подачу заготовки в зону резания
        • В зависимости от выполняемой операции, патрубок пылесборника легко устанавливается в необходимое положение, обеспечивая чистоту рабочего места
        • Подставка для удобной установки станка в комплекте