Станок фуговально-рейсмусовый Зубр СРФ-254-1600С
Арт. О00000016142
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Потребляемая мощность, Вт
|1600
|
Напряжение сети, В
|220
- Комбинированный станок Зубр СРФ-254-1600С серия «МАСТЕР», сочетающий в себе функции рейсмуса и фуганка, способен обрабатывать заготовки из древесины толщиной до 120 мм и шириной до 254 мм. Простой в эксплуатации и не требующий специального обслуживания, станок ЗУБР значительно расширяет функционал любой мастерской по дереву.
Преимущества
- Экономичный двигатель с защитой от перегрузки
- Магнитный пускатель исключает самопроизвольный пуск станка после временного отключения электропитания
- Автоматическая подача заготовки (рейсмус)
- Регулировка наклона направляющего упора на угол от 0 до 45°
- Ременная передача защищает двигатель от перегрузок и снижает шум при работе
- Высокая скорость вращения ножевого вала обеспечивает получение поверхности высокой чистоты
- Два ножа из быстрорежущей стали подходят для обработки как мягких, так и твердых пород древесины
- Простой переход от одной операции к другой
- Литые полированные рабочие столы облегчают подачу заготовки в зону резания
- В зависимости от выполняемой операции, патрубок пылесборника легко устанавливается в необходимое положение, обеспечивая чистоту рабочего места
- Подставка для удобной установки станка в комплекте