Шланг садовый AL-KO PREMIUM 3/4", 25 м 113957
Арт. О00000040804
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Италия
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Тип шланга
|армированный
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Диаметр, дюйм
|3/4
- Садовый шланг AL-KO PREMIUM 3/4", 25 м 113957 используется для орошения растений на дачном участке. Армированная трёхслойная конструкция шланга обеспечивает его прочность, устойчивость к переломам, износу и повреждениям. Материал устойчив к воздействию ультрафиолета и выдерживает высокие нагрузки. Не содержит барий и кадмий, безопасен для человека и окружающей среды.
Преимущества
- Надежность
- Экологичность