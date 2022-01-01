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Шланг садовый AL-KO PREMIUM 3/4", 25 м 113957
4 990 ₽
Шланги армированные
    Шланг садовый AL-KO PREMIUM 3/4", 25 м 113957
    Арт. О00000040804
    Шланг садовый AL-KO PREMIUM 3/4", 25 м 113957

      Шланг садовый AL-KO PREMIUM 3/4", 25 м 113957

      4 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000040804

      Характеристики

      Производитель
      		Al-Ko
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Италия
      Тип шланга
      		армированный
      Диаметр, дюйм
      		3/4
      Все характеристики
      4 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Садовый шланг AL-KO PREMIUM 3/4", 25 м 113957 используется для орошения растений на дачном участке.  Армированная трёхслойная конструкция шланга обеспечивает его прочность, устойчивость к переломам, износу и повреждениям. Материал устойчив к воздействию ультрафиолета и выдерживает высокие нагрузки. Не содержит барий и кадмий, безопасен для человека и окружающей среды.

        Преимущества

        • Надежность
        • Экологичность