Шланг садовый AL-KO PREMIUM 3/4", 25 м 113957

Преимущества

Надежность

Экологичность

Садовый шланг AL-KO PREMIUM 3/4", 25 м 113957 используется для орошения растений на дачном участке. Армированная трёхслойная конструкция шланга обеспечивает его прочность, устойчивость к переломам, износу и повреждениям. Материал устойчив к воздействию ультрафиолета и выдерживает высокие нагрузки. Не содержит барий и кадмий, безопасен для человека и окружающей среды.