Модуль отопительный электрического конвектора Ballu Apollo Transformer BEC/AT-1500

Преимущества

Запатентованный нагревательный элемент с уникальной технологией HEDGEHOG. Нагрев на 20% быстрее, размер на 20% компактнее за счет увеличенной площади теплоотдачи, температура на 15% ниже, бесшумная работа. Срок службы 25 лет.

Полноразмерная воздуховыпускная решетка Flow Screen. 4D поток тепла – равномерное распределение тепла по всей площади помещения. Более быстрый и плавный обогрев

Класс пылевлагозащищенности: IP24

Защита от перегрева

Защита от опрокидывания

Добровольная сертификация МЧС

Воздухозаборник INTAKE PRO: специальные крепления ножек не перекрывают вход воздуха, что обеспечивает более высокую эффективность работы конвектора

Съемный блок управления нового поколения 3.0 (приобретается отдельно на выбор: BCT/EVU-3M, BCT/EVU-3E, BCT/EVU-3I)

Кронштейн для настенной установки в комплекте

Комплект шасси для напольной установки BFT/AT (приобретаются отдельно)

Уникальный и эргономичный дизайн

Отопительный модуль конвектора Ballu Evolution Transformer BEC/EVU-1500 оснащен инновационным нагревательным элементом HEDGEHOG и позволяет самостоятельно сформировать набор различных опций и аксессуаров. Блок управления, без которого конвектор не работает, приобретается отдельно. Ножки приобретаются отдельно. Шнур в комплект поставки не входит.