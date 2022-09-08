Электрическая тепловая пушка Ballu BHP-P2-9
Арт. О00000022490
Характеристики
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Производитель
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Мощность при обогреве, кВт
|9
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Расход воздуха, куб.м/ч
|800
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Топливо
|сеть
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Вес, кг
|6.6
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Макс. площадь обогрева, кв.м
|100
- Профессиональная электрическая тепловая пушка Ballu BHP-P2-9 серии Prorab 2 незаменима при обогреве помещений площадью до 100 м². Данная модель относится к промышленным приборам. Пушка идеально подойдёт для применения на объектах где отопление ещё не подведено, а поддерживать комфортную температуру для проведения строительных работ необходимо. Также объектами применения могут быть автомобильные сервисные центры, крытые торговые павильоны, небольшие цеха и складские ангары. Корпус, прошедший антикоррозийную обработку и встроенный термостат для защиты от перегрева с функцией перезапуска гарантируют долговечную работу прибора. В цилиндрическом корпусе пушки нагревательные элементы особой формы способствуют созданию более эффективного направленного воздушного потока. В пушке предусмотрено два режима мощности и режим вентиляции. Обогреватель питается от сети 400В и имеет трёхфазную вилку, что обеспечивает простоту и удобство подключения.
Преимущества
- Тепловую пушку Prorab 2 можно подвесить на стену или колонну, выбрав необходимый угол обдува с помощью барашковых винтов. Это поможет сэкономить рабочее пространство и повысить безопасность. При установке прибора на стене уменьшается разница температуры по высоте, тем самым сокращается расход на электроэнергию
- Функция ручного перезапуска препятствует автоматическому запуску пушки после срабатывания защитного термостата. Пушка отключается и не включается повторно до устранения причины перегрева. Для снятия блокировки и дальнейшей эксплуатации пушки необходимо нажать на кнопку сверху корпуса
- Для защиты пушки от повреждения остаточным теплом предусмотрена функция задержки выключения двигателя. При выключении пушка продолжает работать в режиме вентиляции, пока температура внутри корпуса не упадёт, далее произойдет автоматическое выключение вентилятора
- Серия пушек Prorab 2 оснащается высокоточным капиллярным термостатом с минимальной погрешностью. Диапазон регулировок температур варьируется от 0 до +40°C, тем самым расширяя сферу применения прибора
- Металлические элементы корпуса проходят антикоррозийную обработку и покрываются термостойкой полимерной эмалью. Качественное глянцевое покрытие устойчиво к механическим повреждениям и долго сохраняет идеальный внешний вид