Преимущества

Тепловую пушку Prorab 2 можно подвесить на стену или колонну, выбрав необходимый угол обдува с помощью барашковых винтов. Это поможет сэкономить рабочее пространство и повысить безопасность. При установке прибора на стене уменьшается разница температуры по высоте, тем самым сокращается расход на электроэнергию

Функция ручного перезапуска препятствует автоматическому запуску пушки после срабатывания защитного термостата. Пушка отключается и не включается повторно до устранения причины перегрева. Для снятия блокировки и дальнейшей эксплуатации пушки необходимо нажать на кнопку сверху корпуса

Для защиты пушки от повреждения остаточным теплом предусмотрена функция задержки выключения двигателя. При выключении пушка продолжает работать в режиме вентиляции, пока температура внутри корпуса не упадёт, далее произойдет автоматическое выключение вентилятора

Серия пушек Prorab 2 оснащается высокоточным капиллярным термостатом с минимальной погрешностью. Диапазон регулировок температур варьируется от 0 до +40°C, тем самым расширяя сферу применения прибора

Металлические элементы корпуса проходят антикоррозийную обработку и покрываются термостойкой полимерной эмалью. Качественное глянцевое покрытие устойчиво к механическим повреждениям и долго сохраняет идеальный внешний вид

Профессиональная электрическая тепловая пушка Ballu BHP-P2-9 серии Prorab 2 незаменима при обогреве помещений площадью до 100 м². Данная модель относится к промышленным приборам. Пушка идеально подойдёт для применения на объектах где отопление ещё не подведено, а поддерживать комфортную температуру для проведения строительных работ необходимо. Также объектами применения могут быть автомобильные сервисные центры, крытые торговые павильоны, небольшие цеха и складские ангары. Корпус, прошедший антикоррозийную обработку и встроенный термостат для защиты от перегрева с функцией перезапуска гарантируют долговечную работу прибора. В цилиндрическом корпусе пушки нагревательные элементы особой формы способствуют созданию более эффективного направленного воздушного потока. В пушке предусмотрено два режима мощности и режим вентиляции. Обогреватель питается от сети 400В и имеет трёхфазную вилку, что обеспечивает простоту и удобство подключения.