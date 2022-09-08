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Электрическая тепловая пушка Ballu BHP-P2-9
5.0
1
Найти аналог
Электрические тепловые пушки
    Электрическая тепловая пушка Ballu BHP-P2-9
    Арт. О00000022490
    5.0
    1
    Электрическая тепловая пушка Ballu BHP-P2-9
    Электрическая тепловая пушка Ballu BHP-P2-9
    Электрическая тепловая пушка Ballu BHP-P2-9
    Электрическая тепловая пушка Ballu BHP-P2-9
    Электрическая тепловая пушка Ballu BHP-P2-9
    Электрическая тепловая пушка Ballu BHP-P2-9
    Электрическая тепловая пушка Ballu BHP-P2-9
    Электрическая тепловая пушка Ballu BHP-P2-9

    Электрическая тепловая пушка Ballu BHP-P2-9

    Найти аналог
    Нет в наличии
    24 месяца гарантии
    Арт. О00000022490
    5.0
    1

    Характеристики

    Производитель
    		Ballu
    Мощность при обогреве, кВт
    		9
    Расход воздуха, куб.м/ч
    		800
    Топливо
    		сеть
    Вес, кг
    		6.6
    Макс. площадь обогрева, кв.м
    		100
    Все характеристики
    Найти аналог
    Нет в наличии
    24 месяца гарантии
    Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
    • Профессиональная электрическая тепловая пушка Ballu BHP-P2-9 серии Prorab 2 незаменима при обогреве помещений площадью до 100 м². Данная модель относится к промышленным приборам. Пушка идеально подойдёт для применения на объектах где отопление ещё не подведено, а поддерживать комфортную температуру для проведения строительных работ необходимо. Также объектами применения могут быть автомобильные сервисные центры, крытые торговые павильоны, небольшие цеха и складские ангары. Корпус, прошедший антикоррозийную обработку и встроенный термостат для защиты от перегрева с функцией перезапуска гарантируют долговечную работу прибора. В цилиндрическом корпусе пушки нагревательные элементы особой формы способствуют созданию более эффективного направленного воздушного потока. В пушке предусмотрено два режима мощности и режим вентиляции. Обогреватель питается от сети 400В и имеет трёхфазную вилку, что обеспечивает простоту и удобство подключения.

      Преимущества

      • Тепловую пушку Prorab 2 можно подвесить на стену или колонну, выбрав необходимый угол обдува с помощью барашковых винтов. Это поможет сэкономить рабочее пространство и повысить безопасность. При установке прибора на стене уменьшается разница температуры по высоте, тем самым сокращается расход на электроэнергию
      • Функция ручного перезапуска препятствует автоматическому запуску пушки после срабатывания защитного термостата. Пушка отключается и не включается повторно до устранения причины перегрева. Для снятия блокировки и дальнейшей эксплуатации пушки необходимо нажать на кнопку сверху корпуса
      • Для защиты пушки от повреждения остаточным теплом предусмотрена функция задержки выключения двигателя. При выключении пушка продолжает работать в режиме вентиляции, пока температура внутри корпуса не упадёт, далее произойдет автоматическое выключение вентилятора
      • Серия пушек Prorab 2 оснащается высокоточным капиллярным термостатом с минимальной погрешностью. Диапазон регулировок температур варьируется от 0 до +40°C, тем самым расширяя сферу применения прибора
      • Металлические элементы корпуса проходят антикоррозийную обработку и покрываются термостойкой полимерной эмалью. Качественное глянцевое покрытие устойчиво к механическим повреждениям и долго сохраняет идеальный внешний вид