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Электрическая тепловая пушка Ballu BHP-PE-3
5.0
2
Найти аналог
Электрические тепловые пушки
    Электрическая тепловая пушка Ballu BHP-PE-3
    Арт. О00000008885
    5.0
    2
    Электрическая тепловая пушка Ballu BHP-PE-3
    Электрическая тепловая пушка Ballu BHP-PE-3
      Электрическая тепловая пушка Ballu BHP-PE-3
      Электрическая тепловая пушка Ballu BHP-PE-3

      Электрическая тепловая пушка Ballu BHP-PE-3

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000008885
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ballu
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Нидерланды
      Тип нагревательного элемента
      		ТЭН
      Макс. площадь обогрева, кв.м
      		35
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрическая тепловая пушка Ballu BHP-PE-3 представляет собой компактное климатическое оборудование. Создает направленный поток воздуха, который нагревается в двух режимах мощности. Кроме того, присутствует функция вентиляции с выключенным нагревом.Тепловая пушка Ballu может применяться как с целью повышения температуры окружающего пространства, так и для просушки поверхностей. Оптимально подойдет для эксплуатации на строительных площадках, а также в условиях ремонтно-монтажных работ.

        Преимущества

        • Стильный эргономичный дизайн совмещает продуманность и привлекательность
        • Тепловентилятор зафиксирован на раме таким образом, что его можно поворачивать, тонко настраивая направление воздушного потока
        • Защита от перегрева продлит срок службы прибора, сделает эксплуатацию безопасной
        • Модель оснащена терморегулятором, наличие которого позволит поддерживать заданную пользователем температуру
        • Надежный стальной корпус с антикоррозийной обработкой защищен от образования ржавчины, предотвратит повреждение внутренних узлов в случае ударов, падений с высоты
        • Ручка с нескользящей накладкой гарантирует удобную переноску оборудования, исключает выскальзывание из рук
        • Тепловой экран, уменьшающий вероятность перегрева устройства