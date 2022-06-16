Электрическая тепловая пушка Ballu BHP-PE-3
Арт. О00000008885
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Нидерланды
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Тип нагревательного элемента
|ТЭН
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Макс. площадь обогрева, кв.м
|35
- Электрическая тепловая пушка Ballu BHP-PE-3 представляет собой компактное климатическое оборудование. Создает направленный поток воздуха, который нагревается в двух режимах мощности. Кроме того, присутствует функция вентиляции с выключенным нагревом.Тепловая пушка Ballu может применяться как с целью повышения температуры окружающего пространства, так и для просушки поверхностей. Оптимально подойдет для эксплуатации на строительных площадках, а также в условиях ремонтно-монтажных работ.
Преимущества
- Стильный эргономичный дизайн совмещает продуманность и привлекательность
- Тепловентилятор зафиксирован на раме таким образом, что его можно поворачивать, тонко настраивая направление воздушного потока
- Защита от перегрева продлит срок службы прибора, сделает эксплуатацию безопасной
- Модель оснащена терморегулятором, наличие которого позволит поддерживать заданную пользователем температуру
- Надежный стальной корпус с антикоррозийной обработкой защищен от образования ржавчины, предотвратит повреждение внутренних узлов в случае ударов, падений с высоты
- Ручка с нескользящей накладкой гарантирует удобную переноску оборудования, исключает выскальзывание из рук
- Тепловой экран, уменьшающий вероятность перегрева устройства