Преимущества

Стильный эргономичный дизайн совмещает продуманность и привлекательность

Тепловентилятор зафиксирован на раме таким образом, что его можно поворачивать, тонко настраивая направление воздушного потока

Защита от перегрева продлит срок службы прибора, сделает эксплуатацию безопасной

Модель оснащена терморегулятором, наличие которого позволит поддерживать заданную пользователем температуру

Надежный стальной корпус с антикоррозийной обработкой защищен от образования ржавчины, предотвратит повреждение внутренних узлов в случае ударов, падений с высоты

Ручка с нескользящей накладкой гарантирует удобную переноску оборудования, исключает выскальзывание из рук

Тепловой экран, уменьшающий вероятность перегрева устройства





Электрическая тепловая пушка Ballu BHP-PE-3 представляет собой компактное климатическое оборудование. Создает направленный поток воздуха, который нагревается в двух режимах мощности. Кроме того, присутствует функция вентиляции с выключенным нагревом.Тепловая пушка Ballu может применяться как с целью повышения температуры окружающего пространства, так и для просушки поверхностей. Оптимально подойдет для эксплуатации на строительных площадках, а также в условиях ремонтно-монтажных работ.