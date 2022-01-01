Cварочный полуавтомат инвертор INMIG 350T DG (68 446) + DRIVE INMIG DG (68 448) (со шланг пакетом 5м) + горелка FB 450 3m (68 301)

Подающий механизм DRIVE INMIG обеспечивает возможность работы на удалении от источника.

Аппарат оснащен возможностью регулировки скорости подачи проволоки, сварочного тока, индуктивности и напряжения дуги.

Аппарат работает в диапазоне сварочного тока 50-350 А в режиме MIG/MAG с проволокой, диаметром от 0,6-1,6 мм и катушкой, весом 15 кг и диаметром 300 мм.

Имеет встроенную функцию термозащиты с индикацией перегрева.

Трехфазный сварочный полуавтомат INMIG 350T DG с выносным 4-х роликовым механизмом подачи проволоки DRIVE INMIG для сварки в режиме MIG-MAG.Инверторный сварочный полуавтомат Fubag INMIG 350T DG обладает легким управлением всеми важными параметрами сварки на лицевой панели подающего устройства и позволяет настроить полуавтомат для выполнения широкого спектра сварочных работ.