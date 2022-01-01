Cварочный полуавтомат инвертор INMIG 350T DG (68 446) + DRIVE INMIG DG (68 448) (со шланг пакетом 5м) + горелка FB 450 3m (68 301)
Арт. fubag_287
Cварочный полуавтомат инвертор INMIG 350T DG (68 446) + DRIVE INMIG DG (68 448) (со шланг пакетом 5м) + горелка FB 450 3m (68 301)
Арт. fubag_287
Характеристики
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Производитель
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Холостой прогон проволоки
|Нет
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Сварка алюминия
|Нет
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Розетка 36 В
|Нет
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Режим импульсной сварки
|Нет
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- Трехфазный сварочный полуавтомат INMIG 350T DG с выносным 4-х роликовым механизмом подачи проволоки DRIVE INMIG для сварки в режиме MIG-MAG.
- Подающий механизм DRIVE INMIG обеспечивает возможность работы на удалении от источника.
- Аппарат оснащен возможностью регулировки скорости подачи проволоки, сварочного тока, индуктивности и напряжения дуги.
- Аппарат работает в диапазоне сварочного тока 50-350 А в режиме MIG/MAG с проволокой, диаметром от 0,6-1,6 мм и катушкой, весом 15 кг и диаметром 300 мм.
- Имеет встроенную функцию термозащиты с индикацией перегрева.