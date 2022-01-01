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Cварочный полуавтомат инвертор INMIG 350T DG (68 446) + DRIVE INMIG DG (68 448) (со шланг пакетом 5м) + горелка FB 450 3m (68 301)
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Mig/mag сварочные полуавтоматы
    Cварочный полуавтомат инвертор INMIG 350T DG (68 446) + DRIVE INMIG DG (68 448) (со шланг пакетом 5м) + горелка FB 450 3m (68 301)
    Арт. fubag_287
    Cварочный полуавтомат инвертор INMIG 350T DG (68 446) + DRIVE INMIG DG (68 448) (со шланг пакетом 5м) + горелка FB 450 3m (68 301)
    Cварочный полуавтомат инвертор INMIG 350T DG (68 446) + DRIVE INMIG DG (68 448) (со шланг пакетом 5м) + горелка FB 450 3m (68 301)
    Cварочный полуавтомат инвертор INMIG 350T DG (68 446) + DRIVE INMIG DG (68 448) (со шланг пакетом 5м) + горелка FB 450 3m (68 301)
      Cварочный полуавтомат инвертор INMIG 350T DG (68 446) + DRIVE INMIG DG (68 448) (со шланг пакетом 5м) + горелка FB 450 3m (68 301)
      Cварочный полуавтомат инвертор INMIG 350T DG (68 446) + DRIVE INMIG DG (68 448) (со шланг пакетом 5м) + горелка FB 450 3m (68 301)
      Cварочный полуавтомат инвертор INMIG 350T DG (68 446) + DRIVE INMIG DG (68 448) (со шланг пакетом 5м) + горелка FB 450 3m (68 301)

      Cварочный полуавтомат инвертор INMIG 350T DG (68 446) + DRIVE INMIG DG (68 448) (со шланг пакетом 5м) + горелка FB 450 3m (68 301)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. fubag_287

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Холостой прогон проволоки
      		Нет
      Сварка алюминия
      		Нет
      Розетка 36 В
      		Нет
      Режим импульсной сварки
      		Нет
      Все характеристики

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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Трехфазный сварочный полуавтомат INMIG 350T DG с выносным 4-х роликовым механизмом подачи проволоки DRIVE INMIG для сварки в режиме MIG-MAG.
        • Подающий механизм DRIVE INMIG обеспечивает возможность работы на удалении от источника.
        • Аппарат оснащен возможностью регулировки скорости подачи проволоки, сварочного тока, индуктивности и напряжения дуги.
        • Аппарат работает в диапазоне сварочного тока 50-350 А в режиме MIG/MAG с проволокой, диаметром от 0,6-1,6 мм и катушкой, весом 15 кг и диаметром 300 мм.
        • Имеет встроенную функцию термозащиты с индикацией перегрева.
        Инверторный сварочный полуавтомат Fubag INMIG 350T DG обладает легким управлением всеми важными параметрами сварки на лицевой панели подающего устройства и позволяет настроить полуавтомат для выполнения широкого спектра сварочных работ.