Cверлильно-фрезерная машина Euroboor ECO-40/2
Арт. stalex_11288
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Нидерланды
|
Мощность, Вт
|1050
|
Напряжение сети, В
|220
- Магнитный сверлильный станок Euroboor ECO.40/2 предназначен для сверления отверстий в заготовках из металла корончатым и спиральным сверлом. Рукояти с пластиковыми расширенными наконечниками обеспечивают удобный хват и плавное опускание шпинделя. Модель поставляется в прочном пластмассовом кейсе для переноски и компактного хранения. Электромагнит с увеличенной прижимной силой обеспечивает надежное крепление станка в необходимом положении. Устройство имеет 2 скоростных режима для более точного и эффективного сверления. Система подачи СОЖ своевременно охлаждает инструмент, не давая ему перегреваться. Монолитное исполнение редуктора и направляющих сводит к минимуму рабочие вибрации.
Преимущества
- Euroboor ECO.40/2 осуществляет точное и чистое сверление отверстий больших размеров
- Интегрированная двухскоростная коробка передач
- Мощный двигатель, высокая производительность
- Рабочие вибрации сведены к минимуму
- Большое магнитное основание
- Светодиодный индикатор магнита
- Интегрированное охлаждение и смазка инструмента
- Надежная защита двигателя от перегрузок
- Прочный кейс для хранения и переноски
- Диаметр кольцевой фрезы от 12 до 40 мм
- Диаметр спирального сверла от 1 до 13 мм
- Сила притяжения магнита - 1500 кг
- Длинный свободный ход - 150 мм
- Зенкование: Ø 10-45 мм