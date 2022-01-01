Cверлильно-фрезерная машина Euroboor ECO-40/2

Преимущества

Euroboor ECO.40/2 осуществляет точное и чистое сверление отверстий больших размеров

Интегрированная двухскоростная коробка передач

Мощный двигатель, высокая производительность

Рабочие вибрации сведены к минимуму

Большое магнитное основание

Светодиодный индикатор магнита

Интегрированное охлаждение и смазка инструмента

Надежная защита двигателя от перегрузок

Прочный кейс для хранения и переноски

Диаметр кольцевой фрезы от 12 до 40 мм

Диаметр спирального сверла от 1 до 13 мм

Сила притяжения магнита - 1500 кг

Длинный свободный ход - 150 мм

Зенкование: Ø 10-45 мм

Магнитный сверлильный станок Euroboor ECO.40/2 предназначен для сверления отверстий в заготовках из металла корончатым и спиральным сверлом. Рукояти с пластиковыми расширенными наконечниками обеспечивают удобный хват и плавное опускание шпинделя. Модель поставляется в прочном пластмассовом кейсе для переноски и компактного хранения. Электромагнит с увеличенной прижимной силой обеспечивает надежное крепление станка в необходимом положении. Устройство имеет 2 скоростных режима для более точного и эффективного сверления. Система подачи СОЖ своевременно охлаждает инструмент, не давая ему перегреваться. Монолитное исполнение редуктора и направляющих сводит к минимуму рабочие вибрации.