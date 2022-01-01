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Cверлильно-фрезерная машина Euroboor ECO-40/2
Найти аналог
Сверлильные станки
    Cверлильно-фрезерная машина Euroboor ECO-40/2
    Арт. stalex_11288
    Cверлильно-фрезерная машина Euroboor ECO-40/2
    Cверлильно-фрезерная машина Euroboor ECO-40/2
    Cверлильно-фрезерная машина Euroboor ECO-40/2
    Cверлильно-фрезерная машина Euroboor ECO-40/2
      Cверлильно-фрезерная машина Euroboor ECO-40/2
      Cверлильно-фрезерная машина Euroboor ECO-40/2
      Cверлильно-фрезерная машина Euroboor ECO-40/2
      Cверлильно-фрезерная машина Euroboor ECO-40/2

      Cверлильно-фрезерная машина Euroboor ECO-40/2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. stalex_11288

      Характеристики

      Производитель
      		Euroboor
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Нидерланды
      Мощность, Вт
      		1050
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Магнитный сверлильный станок Euroboor ECO.40/2 предназначен для сверления отверстий в заготовках из металла корончатым и спиральным сверлом. Рукояти с пластиковыми расширенными наконечниками обеспечивают удобный хват и плавное опускание шпинделя. Модель поставляется в прочном пластмассовом кейсе для переноски и компактного хранения. Электромагнит с увеличенной прижимной силой обеспечивает надежное крепление станка в необходимом положении. Устройство имеет 2 скоростных режима для более точного и эффективного сверления. Система подачи СОЖ своевременно охлаждает инструмент, не давая ему перегреваться. Монолитное исполнение редуктора и направляющих сводит к минимуму рабочие вибрации.

        Преимущества

        • Euroboor ECO.40/2 осуществляет точное и чистое сверление отверстий больших размеров
        • Интегрированная двухскоростная коробка передач
        • Мощный двигатель, высокая производительность
        • Рабочие вибрации сведены к минимуму
        • Большое магнитное основание
        • Светодиодный индикатор магнита
        • Интегрированное охлаждение и смазка инструмента
        • Надежная защита двигателя от перегрузок
        • Прочный кейс для хранения и переноски
        • Диаметр кольцевой фрезы от 12 до 40 мм
        • Диаметр спирального сверла от 1 до 13 мм
        • Сила притяжения магнита - 1500 кг
        • Длинный свободный ход - 150 мм
        • Зенкование: Ø 10-45 мм