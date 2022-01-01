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Сверлильный станок Euroboor ECO.32 на магнитном основании
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Сверлильные станки
    Сверлильный станок Euroboor ECO.32 на магнитном основании
    Арт. X1314021055
    Сверлильный станок Euroboor ECO.32 на магнитном основании
    Сверлильный станок Euroboor ECO.32 на магнитном основании
    Сверлильный станок Euroboor ECO.32 на магнитном основании
    Сверлильный станок Euroboor ECO.32 на магнитном основании
      Сверлильный станок Euroboor ECO.32 на магнитном основании
      Сверлильный станок Euroboor ECO.32 на магнитном основании
      Сверлильный станок Euroboor ECO.32 на магнитном основании
      Сверлильный станок Euroboor ECO.32 на магнитном основании

      Сверлильный станок Euroboor ECO.32 на магнитном основании

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1314021055

      Характеристики

      Производитель
      		Euroboor
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Нидерланды
      Мощность, Вт
      		1000
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Компактный магнитный сверлильный станок Euroboor ECO.32 оснащен мощным односкоростным двигателем мощностью 1000 Вт. Этот портативный станок для сверления с магнитным сердечником подходит для использования со спиральными сверлами Weldon диаметром до 13 мм и зенкерами диаметром до 40 мм. Эта легкая и надежная машина является настоящим дополнением к любому рабочему месту.

        Преимущества

        • Низкие расходы
        • Коррекция минимального износа
        • Высокая точность
        • Увеличенный жизненный цикл
        • Минимальная вибрация