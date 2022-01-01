Сверлильный станок Euroboor ECO.32 на магнитном основании
Арт. X1314021055
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Нидерланды
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Мощность, Вт
|1000
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Напряжение сети, В
|220
- Компактный магнитный сверлильный станок Euroboor ECO.32 оснащен мощным односкоростным двигателем мощностью 1000 Вт. Этот портативный станок для сверления с магнитным сердечником подходит для использования со спиральными сверлами Weldon диаметром до 13 мм и зенкерами диаметром до 40 мм. Эта легкая и надежная машина является настоящим дополнением к любому рабочему месту.
Преимущества
- Низкие расходы
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Коррекция минимального износа
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Высокая точность
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Увеличенный жизненный цикл
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Минимальная вибрация