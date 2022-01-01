Сверлильный станок Euroboor ECO.32 на магнитном основании

Компактный магнитный сверлильный станок Euroboor ECO.32 оснащен мощным односкоростным двигателем мощностью 1000 Вт. Этот портативный станок для сверления с магнитным сердечником подходит для использования со спиральными сверлами Weldon диаметром до 13 мм и зенкерами диаметром до 40 мм. Эта легкая и надежная машина является настоящим дополнением к любому рабочему месту.

Преимущества