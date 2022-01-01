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Сверлильный станок Euroboor ECO.30 на магнитном основании
Найти аналог
Сверлильные станки
    Сверлильный станок Euroboor ECO.30 на магнитном основании
    Арт. X1314021056
    Сверлильный станок Euroboor ECO.30 на магнитном основании
    Сверлильный станок Euroboor ECO.30 на магнитном основании
    Сверлильный станок Euroboor ECO.30 на магнитном основании
    Сверлильный станок Euroboor ECO.30 на магнитном основании
    Сверлильный станок Euroboor ECO.30 на магнитном основании
      Сверлильный станок Euroboor ECO.30 на магнитном основании
      Сверлильный станок Euroboor ECO.30 на магнитном основании
      Сверлильный станок Euroboor ECO.30 на магнитном основании
      Сверлильный станок Euroboor ECO.30 на магнитном основании
      Сверлильный станок Euroboor ECO.30 на магнитном основании

      Сверлильный станок Euroboor ECO.30 на магнитном основании

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1314021056

      Характеристики

      Производитель
      		Euroboor
      Родина бренда
      		Нидерланды
      Мощность, Вт
      		900
      Напряжение сети, В
      		220
      Габариты, мм
      		275x190x293
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Магнитный сверлильный станок Euroboor ECO.30 - предназначен для сверления спиральным и корончатым сверлом отверстий диаметром до 30 мм. Рукояти с пластиковыми наконечниками для плавного опускания шпинделя обеспечивают надежный хват. Модель поставляется в кейсе из прочной пластмассы для компактного хранения и удобной переноски. Электромагнит обладает увеличенной прижимной силой (12 кН) и обеспечивает надежность крепления станка в необходимом положении к металлическим поверхностям.

        Преимущества

        • Euroboor ECO.30 прост и удобен в использовании
        • Диаметр кольцевой фрезы от 12 до 30 мм
        • Диаметр спирального сверла от 6 до 14 мм
        • Точное и чистое сверление отверстий больших размеров
        • Бочок для СОЖ входит в стандартную комплектацию
        • Мощный двигатель, высокая производительность
        • Рабочие вибрации сведены к минимуму
        • Большое магнитное основание
        • Надежная защита двигателя от перегрузок
        • Прочный кейс для хранения и переноски