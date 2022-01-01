Сверлильный станок Euroboor ECO.30 на магнитном основании

Магнитный сверлильный станок Euroboor ECO.30 - предназначен для сверления спиральным и корончатым сверлом отверстий диаметром до 30 мм. Рукояти с пластиковыми наконечниками для плавного опускания шпинделя обеспечивают надежный хват. Модель поставляется в кейсе из прочной пластмассы для компактного хранения и удобной переноски. Электромагнит обладает увеличенной прижимной силой (12 кН) и обеспечивает надежность крепления станка в необходимом положении к металлическим поверхностям.