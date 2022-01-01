Сверлильный станок Euroboor ECO.30 на магнитном основании
Арт. X1314021056
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Нидерланды
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Мощность, Вт
|900
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Напряжение сети, В
|220
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Габариты, мм
|275x190x293
Магнитный сверлильный станок Euroboor ECO.30 - предназначен для сверления спиральным и корончатым сверлом отверстий диаметром до 30 мм. Рукояти с пластиковыми наконечниками для плавного опускания шпинделя обеспечивают надежный хват. Модель поставляется в кейсе из прочной пластмассы для компактного хранения и удобной переноски. Электромагнит обладает увеличенной прижимной силой (12 кН) и обеспечивает надежность крепления станка в необходимом положении к металлическим поверхностям.
Преимущества
- Euroboor ECO.30 прост и удобен в использовании
- Диаметр кольцевой фрезы от 12 до 30 мм
- Диаметр спирального сверла от 6 до 14 мм
- Точное и чистое сверление отверстий больших размеров
- Бочок для СОЖ входит в стандартную комплектацию
- Мощный двигатель, высокая производительность
- Рабочие вибрации сведены к минимуму
- Большое магнитное основание
- Надежная защита двигателя от перегрузок
- Прочный кейс для хранения и переноски