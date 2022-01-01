Станок сверлильный на магнитной основе Euroboor ECO-40S
Арт. stalex_18266
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Нидерланды
|
Мощность, Вт
|1200
|
Напряжение сети, В
|220
Магнитный сверлильный станок Euroboor ECO.40S+ используют для зенкования, сверления отверстий диаметром до 40 мм корончатым и спиральным сверлом. Рукояти для плавного опускания шпинделя обладают пластиковыми наконечниками и обеспечивают удобный хват. Электромагнит с увеличенной прижимной силой обеспечивает надежное крепление к металлической поверхности. Односкоростной редуктор расположен в масляной ванне. Гироскопический датчик останавливает мотор при нежелательном перемещении станка. Прямой шпиндель оснащен интегрированной системой подачи СОЖ для внутреннего охлаждения фрезы. Индикатор износа указывает на степень износа угольных щеток. Модель поставляется в кейсе из прочной пластмассы для переноски и хранения.
Преимущества
- Euroboor ECO.40S+ имеет прямой привод шпинделя
- Светодиодный индикатор магнита
- Диаметр зенкования от 10 до 45 мм
- Диаметр кольцевого сверла: 12-40 мм; спирального: 1-16 мм
- Подходит для фрез с глубиной сверления до 110 мм
- Высокоэффективный двигатель, мощностью 1150 Вт
- Автоматическое отключение при критическом износе графитовых щеток
- Интегрированная односкоростная коробка передач с масляной ванной
- Интегрированное охлаждение и смазка инструмента
- Надежная защита от скачков и колебаний напряжения
- Рабочие вибрации сведены к минимуму
- Прочный кейс для хранения и переноски