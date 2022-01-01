Станок сверлильный на магнитной основе Euroboor ECO-40S

Магнитный сверлильный станок Euroboor ECO.40S+ используют для зенкования, сверления отверстий диаметром до 40 мм корончатым и спиральным сверлом. Рукояти для плавного опускания шпинделя обладают пластиковыми наконечниками и обеспечивают удобный хват. Электромагнит с увеличенной прижимной силой обеспечивает надежное крепление к металлической поверхности. Односкоростной редуктор расположен в масляной ванне. Гироскопический датчик останавливает мотор при нежелательном перемещении станка. Прямой шпиндель оснащен интегрированной системой подачи СОЖ для внутреннего охлаждения фрезы. Индикатор износа указывает на степень износа угольных щеток. Модель поставляется в кейсе из прочной пластмассы для переноски и хранения.

Преимущества