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Пневматический магнитный станок Euroboor AIR.52/3
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Сверлильные станки
    Пневматический магнитный станок Euroboor AIR.52/3
    Арт. stalex_11280
    Пневматический магнитный станок Euroboor AIR.52/3
    Пневматический магнитный станок Euroboor AIR.52/3
      Пневматический магнитный станок Euroboor AIR.52/3
      Пневматический магнитный станок Euroboor AIR.52/3

      Пневматический магнитный станок Euroboor AIR.52/3

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. stalex_11280

      Характеристики

      Производитель
      		Euroboor
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Нидерланды
      Габариты, мм
      		340х250х560
      Реверс
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пневматический магнитный станок Euroboor AIR.52/3 - специально разработан для сверления там, где использование электроинструмента недопустимо. Оснащен пневматическим, безискровым (взрывобезопасным) двигателем и постоянным магнитом.

        Преимущества

        • Система мотора с двухсторонней подачей воздуха
        • Рукоятку можно переставлять на любую сторону
        • Магнит основания включается/выключается при подаче сжатого воздуха (безопасный постоянный магнит)
        • Блокировка двигателя при не сработавшем магните
        • Автоматическая система СОЖ
        • Разработано чтобы исключить возникновение искр