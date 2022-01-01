Преимущества

Система мотора с двухсторонней подачей воздуха

Рукоятку можно переставлять на любую сторону

Магнит основания включается/выключается при подаче сжатого воздуха (безопасный постоянный магнит)

Блокировка двигателя при не сработавшем магните

Автоматическая система СОЖ

Разработано чтобы исключить возникновение искр

Пневматический магнитный станок Euroboor AIR.52/3 - специально разработан для сверления там, где использование электроинструмента недопустимо. Оснащен пневматическим, безискровым (взрывобезопасным) двигателем и постоянным магнитом.