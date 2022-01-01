Пневматический магнитный станок Euroboor AIR.52/3
Арт. stalex_11280
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Нидерланды
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Габариты, мм
|340х250х560
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Реверс
|Нет
- Пневматический магнитный станок Euroboor AIR.52/3 - специально разработан для сверления там, где использование электроинструмента недопустимо. Оснащен пневматическим, безискровым (взрывобезопасным) двигателем и постоянным магнитом.
Преимущества
- Система мотора с двухсторонней подачей воздуха
- Рукоятку можно переставлять на любую сторону
- Магнит основания включается/выключается при подаче сжатого воздуха (безопасный постоянный магнит)
- Блокировка двигателя при не сработавшем магните
- Автоматическая система СОЖ
- Разработано чтобы исключить возникновение искр