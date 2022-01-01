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Сверлильно-фрезерная машина со встроенным аккумулятором Euroboor EBM.360
Найти аналог
Сверлильные станки
    Сверлильно-фрезерная машина со встроенным аккумулятором Euroboor EBM.360
    Арт. stalex_11282
    Сверлильно-фрезерная машина со встроенным аккумулятором Euroboor EBM.360
    Сверлильно-фрезерная машина со встроенным аккумулятором Euroboor EBM.360
    Сверлильно-фрезерная машина со встроенным аккумулятором Euroboor EBM.360
    Сверлильно-фрезерная машина со встроенным аккумулятором Euroboor EBM.360
    Сверлильно-фрезерная машина со встроенным аккумулятором Euroboor EBM.360
      Сверлильно-фрезерная машина со встроенным аккумулятором Euroboor EBM.360
      Сверлильно-фрезерная машина со встроенным аккумулятором Euroboor EBM.360
      Сверлильно-фрезерная машина со встроенным аккумулятором Euroboor EBM.360
      Сверлильно-фрезерная машина со встроенным аккумулятором Euroboor EBM.360
      Сверлильно-фрезерная машина со встроенным аккумулятором Euroboor EBM.360

      Сверлильно-фрезерная машина со встроенным аккумулятором Euroboor EBM.360

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. stalex_11282

      Характеристики

      Производитель
      		Euroboor
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Нидерланды
      Мощность, Вт
      		1300
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Портативный аккумуляторный сверлильный станок Euroboor EBM.360 оснащен очень мощной батареей с электродвигателем постоянного тока с высоким крутящим моментом, что позволяет быстро сверлить металл толщиной до 50 мм. Зарядное устройство, входящее в комплект, заряжает аккумулятор от 0% до 75% менее чем за 17 минут.

        Преимущества

        • Мощный аккумулятор с зарядным устройством
        • Мощный двигатель постоянного тока с высоким крутящим моментом
        • Многоуровневая электронная защита для оптимальной безопасности
        • Чрезвычайно короткое время зарядки аккумулятора
        • Съемный шпиндель
        • Интегрированная система охлаждения и смазки инструмента