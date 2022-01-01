Сверлильно-фрезерная машина со встроенным аккумулятором Euroboor EBM.360

Преимущества

Мощный аккумулятор с зарядным устройством

Мощный двигатель постоянного тока с высоким крутящим моментом

Многоуровневая электронная защита для оптимальной безопасности

Чрезвычайно короткое время зарядки аккумулятора

Съемный шпиндель

Интегрированная система охлаждения и смазки инструмента

Портативный аккумуляторный сверлильный станок Euroboor EBM.360 оснащен очень мощной батареей с электродвигателем постоянного тока с высоким крутящим моментом, что позволяет быстро сверлить металл толщиной до 50 мм. Зарядное устройство, входящее в комплект, заряжает аккумулятор от 0% до 75% менее чем за 17 минут.