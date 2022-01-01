Сверлильно-фрезерная машина со встроенным аккумулятором Euroboor EBM.360
Арт. stalex_11282
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Нидерланды
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Мощность, Вт
|1300
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Напряжение сети, В
|220
- Портативный аккумуляторный сверлильный станок Euroboor EBM.360 оснащен очень мощной батареей с электродвигателем постоянного тока с высоким крутящим моментом, что позволяет быстро сверлить металл толщиной до 50 мм. Зарядное устройство, входящее в комплект, заряжает аккумулятор от 0% до 75% менее чем за 17 минут.
Преимущества
- Мощный аккумулятор с зарядным устройством
- Мощный двигатель постоянного тока с высоким крутящим моментом
- Многоуровневая электронная защита для оптимальной безопасности
- Чрезвычайно короткое время зарядки аккумулятора
- Съемный шпиндель
- Интегрированная система охлаждения и смазки инструмента