Дальномер CONDTROL MX2 SET

Особенности и Преимущества:

В нижней части корпуса прибора расположена резьба для установки на штатив.

Приспособления удобно размещаются в кейсе, что позволяет хранить и транспортировать набор без риска утери компонентов.

Корпус лазерного нивелира изготовлен из прочных материалов, устойчивых к деформации при падениях и ударах.

Расширенная комплектация.

Высокая надежность.

Удобная форма корпуса.

Стойкость к износу.

Длительный срок службы.

Простота эксплуатации.

Маятник оснащен демпфером.

Фирменная клипса позволяет крепить нивелир на потолочном профиле.

Петля под саморез - для крепления на стене.

Паз в корпусе - для крепления на вертикальной колонне при помощи хомута.

Комплектация:

Прибор. Мини-штатив 1/4’’. Очки. Мишень. Ремень. Переходник с резьбой 5/8’’ на 1/4’’. Элементы питания 2 шт. Кейс.

Лазерный нивелир Condtrol MX2 Set - качественный и высокоточный прибор, который станет прекрасным помощником в работе для профессионалов. На маятнике установлен дополнительный демпфер, который защищает от ударов. Рабочий диапазон значительно расширен благодаря увеличенной мощности излучателей. Они имеют алгоритм работы из четырех режимов, туда также входит возможность построения наклонных линий и раздельное включение плоскостей. Большое количество вариантов монтажа устройства позволяет приспособиться к любым условиям работы.