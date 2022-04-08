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Держатель цанги TBi 401Р181003 (2 мм, SR17/18/26)
5.0
1
162 ₽
Цанги
    Держатель цанги TBi 401Р181003 (2 мм, SR17/18/26)
    Арт. X4330337
    5.0
    1
    Держатель цанги TBi 401Р181003 (2 мм, SR17/18/26)

      Держатель цанги TBi 401Р181003 (2 мм, SR17/18/26)

      162 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X4330337
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		TBi
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		держатель цанги
      Диаметр электрода, мм
      		2
      Все характеристики
      162 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Держатель цанги TBi 401Р181003 (2 мм)  - предназначен для горелок TBi SR17/18/26. Применяется для установки и надежной фиксации цанги в сопле горелки. Отверстия на держателе предназначены для равномерного распределения защитного газа в сопле, тем самым держатель также выполняет функции диффузора во время TIG-сварки.

        Преимущества

        • Предназначен для фиксации цанги, а также для равномерного распределения газа внутри сопла
        • Длина - 47 мм
        • Диаметр электрода - 2.0 мм