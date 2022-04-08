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Держатель цанги TBi 401Р181004 (3 мм, SR17/18/26)
5.0
2
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Цанги
    Держатель цанги TBi 401Р181004 (3 мм, SR17/18/26)
    Арт. X4330322
    5.0
    2
    Держатель цанги TBi 401Р181004 (3 мм, SR17/18/26)

      Держатель цанги TBi 401Р181004 (3 мм, SR17/18/26)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X4330322
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		TBi
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		держатель цанги
      Диаметр электрода, мм
      		3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Держатель цанги TBi 401Р181004 (3 мм)  - предназначен для горелок TBi SR17/18/26. Применяется для установки и надежной фиксации цанги в сопле горелки. Отверстия на держателе предназначены для равномерного распределения защитного газа в сопле, тем самым держатель также выполняет функции диффузора во время TIG-сварки.

        Преимущества

        • Предназначен для фиксации цанги, а также для равномерного распределения газа внутри сопла
        • Длина - 47 мм
        • Диаметр электрода - 3.0 мм