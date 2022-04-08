Держатель цанги TBi 401Р181004 (3 мм, SR17/18/26)

Преимущества

Предназначен для фиксации цанги, а также для равномерного распределения газа внутри сопла

Длина - 47 мм

Диаметр электрода - 3.0 мм



Держатель цанги TBi 401Р181004 (3 мм) - предназначен для горелок TBi SR17/18/26. Применяется для установки и надежной фиксации цанги в сопле горелки. Отверстия на держателе предназначены для равномерного распределения защитного газа в сопле, тем самым держатель также выполняет функции диффузора во время TIG-сварки.