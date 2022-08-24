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Dremel Паяльник F.013.200.0JA
5.0
1
Найти аналог
Электрические паяльники
    Dremel Паяльник F.013.200.0JA
    Арт. X1319051782
    5.0
    1

      Dremel Паяльник F.013.200.0JA

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1319051782
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Dremel
      Частота, Гц
      		50
      Напряжение сети, В
      		220
      Упаковка
      		коробка
      Регулировка мощности
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Газовый паяльник Dremel F0132000JA - компактная модель для широкого применения. Благодаря многочисленным насадкам, входящим в комплект, инструмент может быть использован как обычный паяльник, как горячий режущий нож и нож для профилирования, с нагревательной головкой для удаления краски, с насадкой для горячего воздуха для плавки пластика и др. Он всегда готов к работе, не нуждается в электросети и работает на жидком бутане (на газе для обычных газовых зажигалок). Паяльник защищен от случайного включения - оснащен блокиратором включателя. Долговечность инструменту обеспечивают корпус и детали, выполненные из высококачественных и надежных материалов

        Преимущества

        • Возможность выполнения шести различных операций
        • Справляется со сложными и точными задачами
        • Очень легкий и удобный
        • Воспламенение - пьезо элемент
        • Не зависит от электрости, нет путаницы кабеля