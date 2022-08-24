Dremel Паяльник F.013.200.0JA

Преимущества

Возможность выполнения шести различных операций

Справляется со сложными и точными задачами

Очень легкий и удобный

Воспламенение - пьезо элемент

Не зависит от электрости, нет путаницы кабеля

Газовый паяльник Dremel F0132000JA - компактная модель для широкого применения. Благодаря многочисленным насадкам, входящим в комплект, инструмент может быть использован как обычный паяльник, как горячий режущий нож и нож для профилирования, с нагревательной головкой для удаления краски, с насадкой для горячего воздуха для плавки пластика и др. Он всегда готов к работе, не нуждается в электросети и работает на жидком бутане (на газе для обычных газовых зажигалок). Паяльник защищен от случайного включения - оснащен блокиратором включателя. Долговечность инструменту обеспечивают корпус и детали, выполненные из высококачественных и надежных материалов