Dremel Паяльник F.013.200.0JA
Арт. X1319051782
Характеристики
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Производитель
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Частота, Гц
|50
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Напряжение сети, В
|220
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Упаковка
|коробка
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Регулировка мощности
|Нет
- Газовый паяльник Dremel F0132000JA - компактная модель для широкого применения. Благодаря многочисленным насадкам, входящим в комплект, инструмент может быть использован как обычный паяльник, как горячий режущий нож и нож для профилирования, с нагревательной головкой для удаления краски, с насадкой для горячего воздуха для плавки пластика и др. Он всегда готов к работе, не нуждается в электросети и работает на жидком бутане (на газе для обычных газовых зажигалок). Паяльник защищен от случайного включения - оснащен блокиратором включателя. Долговечность инструменту обеспечивают корпус и детали, выполненные из высококачественных и надежных материалов
Преимущества
- Возможность выполнения шести различных операций
- Справляется со сложными и точными задачами
- Очень легкий и удобный
- Воспламенение - пьезо элемент
- Не зависит от электрости, нет путаницы кабеля