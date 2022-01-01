Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Элемент питания Duracell 2032, 1шт.
Найти аналог
Элементы питания
    Элемент питания Duracell 2032, 1шт.
    Арт. О00000003792
    Элемент питания Duracell 2032, 1шт.

      Элемент питания Duracell 2032, 1шт.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000003792

      Характеристики

      Производитель
      		Duracell
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Бельгия
      Типоразмер
      		CR2032
      Электролит
      		литиевый
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Элемент питания Duracell CR2032 1шт C0004817 имеет форму таблетки, изготовлена с использованием лития высокой степени очистки. Гарантирует продолжительную работоспособность энергозависимых гаджетов различного типа и назначения: электронных устройств (велокомпьютеры, весы, радиочасы, ежедневники), систем безопасности (сканеры банковских карт), медицинских приборов (глюкометры, пульсометры), приспособлений для занятия спортом (шагомеры) и осветительных приборов (фонари).

        Преимущества

        • Высокая надежность и долговечность
        • По технологии Duralock Power Preserve батарейка в неиспользуемом состоянии сохраняет заряд в течение долгих лет (при хранении в обычных условиях), так что пользователь может быть уверен, что батарейка будет наготове, когда ему понадобится энергия
        • Упаковка Duracell CR2032 1шт C0004817 защищена от вскрытия детьми
        • Гарантировано прослужит до 7 лет