Элемент питания Duracell 2032, 1шт.

Элемент питания Duracell CR2032 1шт C0004817 имеет форму таблетки, изготовлена с использованием лития высокой степени очистки. Гарантирует продолжительную работоспособность энергозависимых гаджетов различного типа и назначения: электронных устройств (велокомпьютеры, весы, радиочасы, ежедневники), систем безопасности (сканеры банковских карт), медицинских приборов (глюкометры, пульсометры), приспособлений для занятия спортом (шагомеры) и осветительных приборов (фонари).

Преимущества

Высокая надежность и долговечность

По технологии Duralock Power Preserve батарейка в неиспользуемом состоянии сохраняет заряд в течение долгих лет (при хранении в обычных условиях), так что пользователь может быть уверен, что батарейка будет наготове, когда ему понадобится энергия

Упаковка Duracell CR2032 1шт C0004817 защищена от вскрытия детьми

Гарантировано прослужит до 7 лет



