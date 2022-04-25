Душевая кабина Erlit ER3509TP-C4 (900*900*2150)
Арт. X169144374
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Высота, мм
|2150
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Ширина, мм
|900
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- Быстрый и комфортный прием душа обеспечит душевая кабина Erlit Comfort ER3509TP-C4-RUS. В комплекте с верхним и ручным душем идут полочка для шампуня и прямоугольное зеркало. Глубокий поддон оборудован сиденьем и может наполняться водой. Для сборки кабины имеется подробный паспорт изделия, крепежи рассортированы по пакетам, а провода пульта управления промаркированы разными цветами. Благодаря симметричным стеклам перепутать ориентацию дверей при сборке невозможно. Высокоточная подгонка деталей в заводских условиях гарантирует их отличную стыкуемость.
Преимущества
- Проста и надежна в использовании
- Имеет весь нужный набор функций для полноценного, комфортного использования
- Кабина сделана с максимальным учетом пожеланий пользователей