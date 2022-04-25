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Душевая кабина Erlit ER3509TP-C4 (900*900*2150)
5.0
2
37 150 ₽
54 680 ₽
Душевые кабины
    Душевая кабина Erlit ER3509TP-C4 (900*900*2150)
    Арт. X169144374
    5.0
    2
    Душевая кабина Erlit ER3509TP-C4 (900*900*2150)

      Душевая кабина Erlit ER3509TP-C4 (900*900*2150)

      • -17 530 ₽
      37 150 ₽
      54 680 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 2 168 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, бесплатно
      Арт. X169144374
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Erlit
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Высота, мм
      		2150
      Ширина, мм
      		900
      Все характеристики
      • -17 530 ₽
      37 150 ₽
      54 680 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 2 168 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, бесплатно

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Быстрый и комфортный прием душа обеспечит душевая кабина Erlit Comfort ER3509TP-C4-RUS. В комплекте с верхним и ручным душем идут полочка для шампуня и прямоугольное зеркало. Глубокий поддон оборудован сиденьем и может наполняться водой. Для сборки кабины имеется подробный паспорт изделия, крепежи рассортированы по пакетам, а провода пульта управления промаркированы разными цветами. Благодаря симметричным стеклам перепутать ориентацию дверей при сборке невозможно. Высокоточная подгонка деталей в заводских условиях гарантирует их отличную стыкуемость.

        Преимущества

        • Проста и надежна в использовании
        • Имеет весь нужный набор функций для полноценного, комфортного использования
        • Кабина сделана с максимальным учетом пожеланий пользователей