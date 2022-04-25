Душевая кабина Erlit ER3509TP-C4 (900*900*2150)

Преимущества

Проста и надежна в использовании

Имеет весь нужный набор функций для полноценного, комфортного использования

Кабина сделана с максимальным учетом пожеланий пользователей

Быстрый и комфортный прием душа обеспечит душевая кабина Erlit Comfort ER3509TP-C4-RUS. В комплекте с верхним и ручным душем идут полочка для шампуня и прямоугольное зеркало. Глубокий поддон оборудован сиденьем и может наполняться водой. Для сборки кабины имеется подробный паспорт изделия, крепежи рассортированы по пакетам, а провода пульта управления промаркированы разными цветами. Благодаря симметричным стеклам перепутать ориентацию дверей при сборке невозможно. Высокоточная подгонка деталей в заводских условиях гарантирует их отличную стыкуемость.